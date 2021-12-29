29.12.2021
Спортсменки и тренер «Динамо-Уралочки» - одни из лучших в регионе по итогам года
29.12.2021
За сутки заболело ковидом 490 южноуральцев, выздоровело 498, умерло 28
29.12.2021
И стало темно: в пешеходном переходе Челябинска неизвестные украли электрический кабель
29.12.2021
«Уралкуз» дарит новогодние подарки
29.12.2021
Горихвостка-чернушка обосновалась в Челябинске
29.12.2021
Упрощен порядок получения компенсаций на погашение ипотеки для многодетных семей
За сутки заболело ковидом 490 южноуральцев, выздоровело 498, умерло 28
28.12.2021
Сергей Миронов – Минздраву: Стоит прислушаться к рекомендациям ВОЗ по детской вакцинации
28.12.2021
За сутки заболело ковидом 502 южноуральца, выздоровело 624, умерло 27
23.12.2021
ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей от ковида
22.12.2021
За весь период пандемии ковид оборвал жизни более семи тысяч южноуральцев
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021
Культуре Южного Урала предстоит «прорывной» 2022-ой год
24.12.2021
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021