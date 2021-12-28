28.12.2021
Южноуральцам предложили поздравить друг друга с Новым годом необычными онлайн-открытками
28.12.2021
Детский омбудсмен предложила разрешить оплачивать маткапиталом дорогостоящее лечение
28.12.2021
Каким будет год кино Челябинского областного Киноцентра
28.12.2021
За сутки заболело ковидом 502 южноуральца, выздоровело 624, умерло 27
28.12.2021
В России предложили запретить чиновникам выезд за границу в новогодние праздники
28.12.2021
Новогодняя помощь нуждающимся Челябинской области
За сутки заболело ковидом 502 южноуральца, выздоровело 624, умерло 27
23.12.2021
ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей от ковида
22.12.2021
За весь период пандемии ковид оборвал жизни более семи тысяч южноуральцев
22.12.2021
Алексей Текслер: Напоминаю, запрета на проведение утренников и присутствия на них родителей нет
21.12.2021
В Челябинской области на карантине по ОРВИ - 8 школ и 637 классов, по ковиду – 2 класса
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021
Культуре Южного Урала предстоит «прорывной» 2022-ой год
24.12.2021
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021
Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все
21.12.2021