08.12.2022
За сутки заболело ковидом 93 южноуральца, выздоровело 118, умерло двое
08.12.2022
С первого января 2023 года МРОТ вырастет на 6,3%
08.12.2022
Разработки ММК удостоены «золота» международной выставки изобретений в Гонконге
08.12.2022
Новые доплаты медикам первичного звена начнутся с января
07.12.2022
В Челябинске назвали худшие маршруты общественного транспорта
07.12.2022
Новую дорогу по Братьев Кашириных в Челябинске спроектируют за 12,8 миллиона рублей
За сутки заболело ковидом 93 южноуральца, выздоровело 118, умерло двое
06.12.2022
За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 111, умерло трое
05.12.2022
В Челябинской области снижается смертность от ковида при росте числа заболевших
04.12.2022
В Челябинской области растет число заболевших ковидом
28.11.2022
За неделю ковид оборвал жизни 17 южноуральцев
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022