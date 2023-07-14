За женщину без ног из Аши вступились Бастрыкин и прокуратура

Чиновникам Аши (Челябинская область), судя по всему, мало не покажется – за женщину-инвалида без обеих ног вступились председатель СКР Александр Бастрыкин и прокуратура.

Четвертого июля этого года Ирина Б. написала обращение в группе жалоб главе региона «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте, сообщив следующее: «Я проживаю в городе Аша Челябинской области. Я одинокая, инвалид первой группы. Без обеих ног. Собственного жилья не имею. Проживаю в частном доме без удобств: нет слива, газа и канализации, воду привозит соцработник. Жить в таких условиях больному человеку просто невозможно. Прошу помочь в предоставлении благоустроенного жилья, так как от местной администрации получаю отказы. Надеюсь на понимание».

В администрации Ашинского муниципального района горожанке 1972 года рождения давали дежурные, очень официальные ответы, отмечая, что для решения ее квартирного вопроса необходима постановка на учет, и просили предоставить необходимый комплект документов, список которых был направлен автору обращения восьмого июня.

На это Ирина Б. заметила, что стояла в очереди на получение жилья с 1997 года. Она спросила, по какому праву ее сняли с очереди, не предоставив жилого помещения. Жители региона начали возмущаться в комментариях и заступаться за женщину-инвалида, однако районные власти продолжали стоять на своем. Вот какой ответ был дан возмущающимся: «Муниципальные жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет. В данном случае гражданин не признан нуждающимся, в связи с чем необходимо предоставление комплекта документов, помощь в подготовке которого может оказать социальный работник, в рамках своих полномочий. Список необходимых документов был направлен письмом от восьмого июня года».

Этот ответ возмутил людей еще больше, однако власти Ашинского муниципального района продолжали твердить про комплект документов, необходимый для постановки Ирины Б. на учет.

Сегодня, 14 июля, прокуратура Челябинской области сообщила о проведении проверки по данной публикации о нарушении жилищных прав горожанки, проживающей в неблагоустроенном частном доме. Проверку проводит Ашинская городская прокуратура.

Администрация муниципального района отказала женщине в рассмотрении вопроса о постановке на учет в качестве нуждающейся для дальнейшего предоставления жилья, заявили в надзорном ведомстве.

Заместитель Ашинского городского прокурора выехал по месту проживания инвалида, выяснил проблемные вопросы с целью скорейшего их разрешения

«В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органа местного самоуправления в части бездействия при рассмотрении обращения заявителя», - сообщили в пресс-центре прокуратуры региона.

Кроме того, прокуратура Аши поставила на контроль ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственными органами СУ СК России по Челябинской области по статье 293 УК РФ «Халатность».

Отметим, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Петру Решетникову представить ему доклад о ходе данной проверки.