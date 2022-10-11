Заболеваемость ковидом в Челябинской области снижается

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 536 новых случаев коронавирусной инфекции, что на 5,7% меньше аналогичного показателя предыдущих суток (днем ранее заболело 568 южноуральцев). Среди инфицированных за сутки 17 школьников (день назад – 18).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровело 628 человек (днем ранее - 626 человек), умерло шесть пациентов с коронавирусом (днем ранее – четверо).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 384 тысячи 675 человек, сумели справиться с ковидом 367 тысяч 538 жителей.

Всего коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 259 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 980 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 11 октября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции семь тысяч 835 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – семь тысяч 933 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.