Заброшенный пустырь в поселке АМЗ превратился в сквер с цветниками и газонами

Заброшенный пустырь в челябинском поселке АМЗ превратился в сквер с дорожками, цветниками, газонами и деревьями.

Благодаря частному инвестору на новом общественном пространстве также появились спортивные снаряды и качели. Здесь же бежит родничок с питьевой водой, рассказала в своем телеграм-канале Наталья Котова.

«Получилось очень живописное место. По вечерам здесь много отдыхающих всех возрастов, - отметила мэр, добавив, что администрация города не осталась в стороне. - Мы смонтировали в новом сквере освещение и найдем технические решения с подъездными путями».

Наталья Котова подчеркнула, что челябинские власти готовы поддерживать любые подобные частные инициативы.

«Совместными усилиями мы сможем больше», - отметила градоначальница.