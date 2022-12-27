Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест

Сегодня, 27 декабря, Центральный районный суд избрал меру пресечения в отношении депутата городской Думы Челябинска Олега Иванова, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщила консультант Центрального районного суда Людмила Юсупова, в отношении Иванова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 26 февраля 2023 года.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по данным следствия, Иванов, являясь генеральным директором и собственником ООО «Альфастрой», организовал необоснованное отражение заведомо ложных сведений в бухгалтерском и налоговом учетах общества, а также в налоговых декларациях. В результате этого организацией не был уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль в сумме более 516 миллионов рублей за 2017-2019 год.