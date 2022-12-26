26.12.2022
Профсоюзы Челябинской области назвали лучших журналистов
26.12.2022
Котова уверена, что в Челябинске лишь несколько участков не очищены от наледи
26.12.2022
Челябинские власти завершают выкуп трех детских садов
26.12.2022
В новом году в Копейске запустят автобус от автовокзала до поселка Шахты
25.12.2022
В Челябинской области число заболевших ковидом за сутки превышает число выздоровевших
25.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 26 декабря (18+)
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
25.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
23.12.2022
Сотрудники УФСБ пресекли серьезные «поставки» мефедрона в Челябинскую область
21.12.2022
Завершено расследование хищения миллионов из спорткомплекса «Рифей»
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022