Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела

Сегодня, 26 декабря, силовики пришли к депутату городской Думы Челябинска Олегу Иванову. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщили в УФСБ по Челябинской области, в отношении Олега Иванова проводятся следственно-оперативные мероприятие. Уголовное дело возбуждено СУ России по Челябинской области. Иванова подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 миллионов рублей.