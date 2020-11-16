Запущен новый маршрут между Челябинском и новой инфекционной больницей в Малой Сосновке

Жители Челябинской области могут добраться на общественном транспорте до нового инфекционного центра, введенного в эксплуатацию в Малой Сосновке 12 ноября,

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в миндортрансе, новый межмуниципальный маршрут №201к соединяет город Челябинск и новый областной инфекционный центр.

Микроавтобус следует от автостанции «Южная» до конечной остановки Индустриальный парк «Малая Сосновка». На маршруте предусмотрено восемь остановок: Рылеева, ТК Кольцо, поселок Мебельный, энергетический колледж, поселок АМЗ, АМЗ, нефтебаза, поселок Федеровка.

Утвержденным расписанием ежедневно предусмотрено 11 рейсов в прямом и обратном направлении. Первый автобус отправляется из Челябинска в семь часов 30 минут, затем в восемь часов 30 минут, в девять часов 30 минут, в 11 часов, в 12 часов, в 14 часов, в 15 часов, в 16 часов, в 17 часов в 18 часов и в 19 часов. Из Малой Сосновки первый рейс отправляется в восемь часов, завершающий – в 19 часов 20 минут (прибывает на автостанцию «Южная» в 19 часов 40 минут).

Перевозки по данному маршруту осуществляет ООО «Автотранс+». По вопросам, касающимся нового маршрута, можно обратиться к перевозчику по следующим телефонам: 8 (351) 236-02-36, 737-90-48, 737-92-28.