Зарплата южноуральцев за год выросла на 13%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на крупных и средних предприятиях Челябинской области выросла 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 56 тысяч 171,1 рубля, отмечает Контрольно-счетная палата региона. Рост зарплаты существенно превысил темп инфляции в годовом исчислении по итогам марта 2023 года (+3,61%).

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Пластовском районе, Магнитогорске и Челябинске. В Пластовском районе средняя зарплата в полтора раза превышает аналогичный показатель по области и составляет 84 тысячи 810,1 рубля.

В Магнитке в среднем зарабатывают в месяц 62 тысячи 107 рублей, в областном центре – 60 тысяч 475,8 рубля, в Сосновском районе – 58 тысяч 182,1 рубля.

Далее идут Варненский район и Миасский городской округ – 56 тысяч 90,7 рубля и 55 тысяч 993,4 рубля соответственно, что ниже среднеобластного показателя. В остальных муниципалитетах получают за свою работу еще меньше.

Самые высокие темпы роста зарплат зафиксированы в Варненском районе (+25,4%), Чесменском районе (+22,9%), Кыштымском городском округе (+22,8%), Троицком районе - (+21,3%). В остальных – прирост ниже.

Рост заработных плат обусловлен сокращением миграционного притока рабочей силы и увеличением спроса со стороны работодателей в результате ускорения объемов производства, строительства и торговли, подчеркивают в КСП.