В Челябинской области за сутки скончалось 11 пациентов с ковидом из пяти муниципалитетов

ЗАТО Челябинской области получат вакцину от регионального минздрава

В Челябинской области закрытые территориальные образования региона, которые подчиняются ФМБА, получат от регионального министерства здравоохранения вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, медицинские организации ЗАТО Озерска, Снежинска и Трехгорного подчиняются федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) и минздрав не мог отправлять в эти медорганизации полученную из федерального центра вакцину.

«Эти медицинские организации в этом году за счет ФМБА были обеспечены, хотя мы им тоже закупили вакцину. Информации по дополнительным дозам, которые должны пойти туда, у нас нет», - рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт и в пятницу, 18 декабря, поручила минздраву проработать этот вопрос.

Первый замминистра здравоохранения области Виктория Сахарова пояснила, что пока у них нет полномочий передавать вакцину в ЗАТО, но они могут пригласить на вакцинацию медиков из закрытых городов в поликлиники, подчиняющиеся минздраву.

Сегодня в область поступила одна тысяча доз вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак». И уже принято решение направить часть ее на вакцинацию медицинских сотрудников амбулаторно-поликлинического звена ЗАТО.