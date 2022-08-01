01.08.2022
Южный Урал протягивает Донбассу руку «культурной помощи»
01.08.2022
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 5,4%
01.08.2022
Главный полицейский Челябинска обратился к главам районов
01.08.2022
В Челябинске начинается строительство еще трех детских садов
01.08.2022
Дело матери из Аргаяшского района, которая убила новорожденного, отправлено в суд
01.08.2022
На трассе «Подъезд к Екатеринбургу» фура столкнулась с иномаркой
Завершающий этап опрессовки в Челябинске начнется на следующей неделе
29.07.2022
Губернатор Челябинской области поручил ускорить благоустройство территорий и решить проблемы с отключением воды
25.07.2022
Можно ноги переломать: ситуация с отрытыми люками в Челябинске не меняется
25.07.2022
В Челябинске стартует очередной этап опрессовки
21.07.2022
И снова ветка: зоркие челябинцы сигнализируют властям об опасных люках
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022