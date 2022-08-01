Завершающий этап опрессовки в Челябинске начнется на следующей неделе

С десятого августа в Челябинске стартует шестой этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Централизованные гидравлические испытания продлятся до 24 августа.

Как сообщили сегодня, первого августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска, под отключение попадут 145 жилых многоквартирных домов, 12 детских сада, 11 учебных и 4 лечебных учреждений в Тракторозаводском районе города.

Максимальный срок отключения - две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён.

С перечнем домов, попадающих под отключение, можно ознакомиться здесь.