Завтра у православных Покровская родительская суббота

Накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы у православных особый поминальный день - Покровская родительская суббота. В этот день поминают усопших, посещают храмы и кладбища.

Первоначально эта родительская суббота была установлена в 16 веке. В 1592 году святитель Ермоген, бывший в ту пору архиепископом Казанским и Астраханским, направил Патриарху Иову письмо, в котором просил установить определенный день памяти и особое поминовение православных воинов, погибших во времена правления Ивана Грозного в битве под Казанью в 1552 году. Они были похоронены рядом с Казанским кремлем, где сейчас установлен памятник Нерукотворному Образу Спасителя.

С благословения Патриарха по этому случаю и был установлен поминальный день. В этот изначально поминали только православных воинов, убитых при взятии Казани. Впоследствии православные христиане в этот день стали поминать не только убитых воинов, но и всех своих усопших родных и близких.

В Покровскую родительскую субботу во всех храмах проходят панихиды и заупокойные службы. По сложившейся традиции, на Покровскую субботу, верующие оставят в храмах постные продукты и вино («Кагор») для проведения литургии. После богослужения в храме верующие приводят в порядок могилы родственников и угощают знакомых, чтобы те тоже помянули покойных.

Также принято раздавать детям сладости. В такие дни также принято подавать милостыню и угощать нищих.