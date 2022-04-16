Железнодорожники навели чистоту в центре Челябинска

В субботу, 16 апреля, работники Южно-Уральской железной дороги привели в порядок территории возле паровозапамятника «Красный коммунар», монумента «На новый путь» и на стадионе «Локомотив».

«Для нашего многотысячного коллектива субботник – это не только добрая традиция, которую мы чтим и уважаем, но и, прежде всего, выражение трудовой солидарности. Это показатель единства коллектива, которое так важно в сегодняшнее время, - отметил начальник ЮУЖД Игорь Рязанов. – Сегодня мы в едином порыве вышли на улицы города, чтобы навести порядок, сделать нашу Родину чище и красивее».

Этот субботник отличался, прежде всего, массовостью. Присутствовали все руководители и начальники дирекций и служб магистрали.

«Каждая организация сильна своими традициями. Сегодня субботники проходят по всей ЮУЖД. Это одна из традиций, которой уже больше ста лет. Когда мы в одном порыве беремся за метелки и грабли, и наводим порядок на городской территории – это о многом говорит. Такие мероприятия объединяют», – рассказал заместитель начальника ЮУЖД по взаимодействию с органами власти Дмитрий Горбунов.

Железнодорожники в очередной раз показали свою сплоченность. Командный дух и единение помогли выполнить весь объем работ быстро и качественно. Сотрудники ЮУЖД очистили территории от прошлогодней листвы и травы, грязи, мусора.

Сегодня субботники проходят на всей сети железных дорог. Более 120 тысяч тружеников магистрали присоединились к этой акции. Именно железнодорожники положили начало традиции весенних субботников. Более 100 лет назад в ночь на 12 апреля 1919 года 15 рабочих по личной инициативе остались после трудового дня и безвозмездно отремонтировали три паровоза, положив начало традиции субботников.