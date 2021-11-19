«Жемчужины» Магнитогорска начинают конкурсный марафон

В Магнитогорске (Челябинская область) состоялся кастинг ежегодного конкурса красоты среди женщин-мам «Жемчужина-2022», определивший участниц конкурсной программы.

Кастинг конкурса, проводимого уже в 21-й раз, прошел во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе. Организатором мероприятия по традиции выступает фонд «Я-Женщина» ПАО «ММК». Генеральный спонсор проекта - Магнитогорский металлургический комбинат.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, предстоящий 2022-й год станет Годом народного искусства и культурного наследия народов России. Именно эта тема станет ключевой в 21-м по счету конкурсе красоты среди «жемчужин» Магнитки, а вся конкурсная программа будет наполнена национальным колоритом. И неслучайно главным призом нынешнего конкурса станет не традиционная для таких мероприятий корона, а невероятной красоты кокошник.

«Начали поднимать весь этот фольклор, решили вспомнить ярмарки с медведями, народными костюмами. Стиль бохо сейчас очень популярен, сарафаны. Опять же, зачем нам короны, у нас будут кокошники, поэтому будут в этом году и такие новшества», - рассказала организатор конкурса «Жемчужина-2022», председатель фонда «Я - женщина» ПАО «ММК» Марина Сергеева.

Особенностью «Жемчужины» является то, что участие в конкурсе принимают женщины, уже познавшие радость материнства. На кастинге перед членами жюри предстали несколько десятков очаровательных мам, желающих побороться за главный приз.

Состав жюри практически не меняется уже много лет. Оценивают претенденток на участие профессионалы от мира красоты, моды, стиля. Единственный новичок в нынешнем составе – Анна Зубкова, обладатель короны конкурса «Жемчужина-2021», ставшая также победительницей всероссийского конкурса.

Буквально за пять минут члены жюри успевают определить, что называется на глаз, есть ли в девушке необходимый для участия и победы потенциал. И для них не столько важны внешние данные - вес, рост, сколько внутренняя составляющая. И конечно, одно из главных условий - наличие детей и, в идеале, - супруга. Каждой из претенденток на кастинге был адресован важный вопрос: готовы ли они к переменам. За три с половиной месяца работы девушки обычно меняются кардинально.

В итоге на кастинге были выбраны 37 участниц. В скором времени им предстоит пройти ряд этапов, среди которых благотворительный, спортивный, социальный, ведь «Жемчужина года» не просто конкурс красоты, но еще и проект с серьезной благотворительной составляющей. Это яркое шоу женской красоты и таланта давно стало неотъемлемой частью социальной политики градообразующего предприятия.

Финал «Жемчужины-2022» состоится 25-го февраля.