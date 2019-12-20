Жена магнитогорца, чья семья погибла при взрыве в Магнитогорске, не умерла

Супруга уроженца Таджикистана Шухрата Ульфатова, потерявшего семью при взрыве в Магнитогорске 31-го декабря 2018-го года, оказалась жива - потому что не является той женщиной, что погибла в новый год. Об этом написала «КП-Челябинск».

После трагедии в Магнитке за судьбой мужчины следила вся страна. СМИ писали, что его жена Раджабмо Исоева и трое детей - Ахмат, Фотима и Мухамат - погибли на месте ЧП, а сам Шухрат в коме.

И вот, спустя без малого год после обрушения подъезда дома на улице Карла Маркса, в телефонном разговоре мужчина ошарашил журналистов «Комсомолки» словами, что погибшие - не его жена и дети, а семья брата, который в тот момент на два месяца уехал в Южную Корею, а Шухрата попросил присматривать за самыми близкими своими людьми. Так он и оказался в квартире 164-го дома.

Шухрат Ульфанов рассказал, что является женатым человеком, его супруга - русская женщина, правда вместе они не живут, видятся от случая к случаю. Рядом с мужчиной, который очень серьезно пострадал при взрыве, находится его мама, специально переехавшая в Магнитогорск, чтобы быть рядом с сыном.