Женский праздник сократит рабочую неделю на один день

Международный женский день в 2023 году сократит вторую рабочую неделю марта на один день (для работников, которые трудятся по графику пятидневки).

Женский праздник в текущем году россияне будут отмечать в среду, восьмого марта. Два дня до праздника и два после – рабочие. При этом седьмого марта рабочий день будет сокращен на один час.

В мае будут две сокращенные рабочие недели: первая будет четырехдневная (со вторника по пятницу, со второго по пятое мая), вторая - трехдневная (со среды по пятницу, с 10 по 12 мая). На первомайские праздники в 2023 году отведено три выходных – с 29 апреля по первое мая (с субботы по понедельник). День Победы россияне будут отмечать четыре дня - с шестого мая по девятое мая (с субботы по вторник).

Сокращенной будет и третья неделя июня. День независимости России в 2023 году можно будет отдохнуть три дня – с 10 по 12 июня (с субботы по понедельник), а затем поработать четыре дня – со вторника по пятницу (с 13 по 16 июня).

Еще одна сокращенная рабочая неделя ожидается в ноябре. День народного единства будут праздновать с четвертого по шестое ноября (с субботы по понедельник), а затем предстоит потрудиться четыре дня.

В Роструде напоминают, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.

Сотрудникам на сдельной оплате в праздники, когда они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Ранее министерство труда РФ разъясняло правила оплаты работы в нерабочие праздничные дни.