05.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на шестое марта (18+)
05.03.2023
В Кыштыме на пожаре погиб хозяин частного дома
05.03.2023
В Красноармейском районе произошло ДТП с погибшим и двумя пострадавшими
05.03.2023
Челябинские тракторостроители оказывают помощь военнослужащим СВО
04.03.2023
СК назвал причину пожара в Челябинске, на котором погибли женщина и ребенок
04.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
Женский праздник сократит рабочую неделю на один день
20.02.2023
Наступившая рабочая неделя будет на два дня короче обычной
21.02.2022
Наступившая рабочая неделя будет короче обычной, а следующая за ней - длиннее
30.12.2019
Наступившая рабочая неделя будет самой короткой в уходящем году
08.01.2019
Новогодние каникулы завершаются, впереди короткая рабочая неделя
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023
Железобетонно! Амфитеатру у «Юности» быть
03.03.2023
Внимание: на трассе М-5 в Челябинской области снова введено ограничение движения
03.03.2023
Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта
02.03.2023