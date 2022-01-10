Минтруд напомнил о правилах оплаты работы в нерабочие праздничные дни

Министерство труда РФ разъяснило правила оплаты работы в нерабочие праздничные дни.

«Если вы работаете по сменному графику, и ваша смена выпала на нерабочий праздничный день, а работа производилась в пределах нормы рабочего времени в соответствующем периоде, то оплата за отработанную смену будет в двойном размере. За работу в праздничный нерабочий день вы также можете выбрать или двойную оплату, или одинарную оплату плюс отгул», - пояснили в ведомстве.

При работе по обычному графику 5/2 с фиксированными выходными, оплатить работу в нерабочие праздничные дни должны также в двойном размере. Или можно выбрать одинарную оплату плюс отгул.

«Оплачиваются в двойном размере все часы, фактически проработанные в праздничный день – с 00:00 до 24:00. Это правило применяется и в случаях, когда на нерабочий праздничный день приходится часть смены», - уточнили в минтруда.

Оплата в двойном размере производится с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.

В ведомстве подчеркнули, нерабочие праздничные дни не являются основанием для снижения должностного оклада. Если же в компании применяется сдельная или повременная форма оплаты труда, в нерабочие праздничные дни, когда сотрудник не привлекался к работе, ему выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты этого вознаграждения устанавливаются коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.