20.03.2023
Министерство спорта РФ подарило мотогонщикам Челябинска самых резвых «железных коней»
20.03.2023
В Челябинске загорелась кондитерская фабрика рядом с ТК «Кольцо»
20.03.2023
В Челябинске перед обустройством экотропы в «Парковом» снесут аварийные деревья
20.03.2023
«Женское движение Единой России» набирает силу и мощь
20.03.2023
Челябинцы встретились с писателем Алексеем Ивановым
20.03.2023
В Челябинске стартовал конкурс «Пришла весна, пришла Победа!»
«Женское движение Единой России» набирает силу и мощь
17.03.2023
Защита прав участников СВО и поддержка ОПК: рабочая группа по вопросам спецоперации подготовила второй доклад президенту
16.03.2023
Школьники Еткульского района побывали на экскурсии в Госдуме РФ
15.03.2023
Денис Лапотышкин: Для развития самбо в России приняты важные решения
14.03.2023
«Южноуральский лед» объединил сотни любителей зимней рыбалки
Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год
20.03.2023
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023
«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика
18.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
17.03.2023
В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу
17.03.2023