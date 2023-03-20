«Женское движение Единой России» набирает силу и мощь

Делегация Челябинской области сегодня, 20 марта, работает на первом всероссийском форуме «Женского движения Единой России».

Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель секретаря Челябинского регионального отделения партии, первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Изначально движение создавалось для того, чтобы объединить усилия в поддержке СВО. Гуманитарная миссия уже насчитывает более 600 организаций-партнеров в России, которые привлечены к делу. Вместе шьем, вяжем, помогаем в госпиталях… Но «Женское движение» уже вышло за эти рамки, и сейчас мы говорим в том числе об участии женщин в политике. Ведь эмпатия, гибкость в принятии решений, интуиция и креативность востребованы сегодня, как никогда», - отметила Ирина Гехт, напомнив, как ранее рассказывала о развитии на федеральном уровне темы сопровождения и обучения женщин-политиков.

Первый заместитель главы региона привела данные статистики, озвученные на форуме.

«Если взглянуть на экономику, то имеем 49% женщин в численности рабочей силы, но при этом есть разрыв в заработной плате с мужчинами: женщины получают на уровне среднего звена, на аналогичных должностях, в среднем, 60% от «мужских» зарплат и 70% на уровне руководителей. Доля женщин составляет 60% в малом бизнесе и всего 10% - в корпорациях. Уверена, что, обладая таким потенциалом, женщины могут сделать больше!» - подчеркнула Ирина Гехт.

О том, что женщины нужны и на региональном, и на федеральном уровнях, на форуме «Женского движения Единой России» заявил и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, выступивший с приветственным словом.