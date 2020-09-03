Житель Трехгорного ответит по суду за выброшенную с пятого этажа кошку сожительницы

Прокуратура Трехгорного (Челябинская область) утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее ее гибель».

Установлено, что утром первого августа мужчина сбросил с балкона пятого этажа принадлежащую сожительнице кошку.

Как сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, кошка упала на асфальт проезжей части и получила повреждения, повлекшие ее гибель.

Уголовное дело направлено мировому судье.

Это далеко не первый случай жестокого обращения с животными в регионе. В конце августа в Магнитогорске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным. После ссоры с супругой мужчина выкинул с балкона десятого этажа кота. От полученных травм он погиб на месте.

Ранее в Увельском районе возбуждено уголовное дело в отношении 69-летней местной жительницы по факту жестокого обращения с животными. Она убила двухмесячного котенка на глазах ребенка.

27 июня в Челябинске на прогулке выстрелами из ружья на глазах хозяйки мужчина убил собаку породы хаски. Она мешала ему охотиться. Инцидент произошел в районе Александровского парка. Возбуждено уголовное дело.

Затем шокирующая история произошла десятого августа в одном из дворов по улице Островского. Мужчина накинул удавку на собаку и задушил ее. Все происходило на глазах детей.

Согласно статье 245 Уголовного кодекса РФ жестокое обращение с животным предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.