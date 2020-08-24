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Пьяный житель Магнитогорска после ссоры с женой выбросил кота с десятого этажа

Происшествия
Сегодня, 15:45
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Автор: 
Инна Шемаева

В Магнитогорске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным. После ссоры с супругой мужчина выкинул с балкона десятого этажа кота. От полученных травм он погиб на месте.

В полицию поступило сообщение от жителей одного из домов по улице Зеленый лог о факте жестокого обращения с животным. Стражами порядка мужчина мгновенно был задержан.

«Установлено, что между мужчиной и женщиной возник конфликт, в результате которого подозреваемый из окна квартиры, расположенной на 10 этаже, выбросил кота.  От полученных травм животное скончалось. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Жестокое обращение с животными». Мера пресечения подозреваемому избирается», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» официальный представитель УМВД по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

За последние два месяца это уже четвертый случай убийства животных в Челябинской области. На прошлой неделе в Увельском районе возбуждено уголовное дело в отношении 69-летней местной жительницы по факту жестокого обращения с животными. Она убила двухмесячного котенка на глазах ребенка.

27 июня в Челябинске на прогулке выстрелами из ружья на глазах хозяйки мужчина убил собаку породы хаски. Она мешала ему охотиться. Инцидент произошел в районе Александровского парка. Возбуждено уголовное дело.

Затем шокирующая история произошла десятого августа в одном из дворов по улице Островского. Мужчина накинул удавку на собаку и задушил ее. Все происходило на глазах детей.

Согласно статье 245 уголовного кодекса Российской федерации жестокое обращение с животным  предусматривает максимальное наказание – пять лет лишения свободы.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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