ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Текслер: действуем на опережение

Жителей Челябинской области с ОРВИ старше 65 начали тестировать на коронавирус

Общество
Сегодня, 13:52
Автор: 
Олеся Денисова

Жителей Челябинской области с ОРВИ старше 65 начали тестировать на коронавирус

В Челябинской области началось тестирование на коронавирусную инфекцию (Covid-19) жителей старше 65 лет. Регион действует на опережение, начав обследование этой категории раньше получения рекомендаций из федерального центра.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на ежедневном брифинге восьмого апреля 2020 года.

«Тестирование пожилых людей с патологией на коронавирус уже началось. За последние дни протестировано 46 пожилых человек с диагнозами ОРВИ», - рассказал журналистам глава региона.

По словам Алексея Текслера, в ближайшее время планируется более активно начать обследование южноуральцев старшего возраста.

«Вчера были получены указания главного санитарного врача страны о необходимости проведения такой работы», - подчеркнул губернатор. - и мы начали работу раньше федеральных рекомендаций».

Еще в понедельник, шестого апреля, Алексей Текслер на брифинге объявил о «начале исследования граждан старше 65 лет, имеющих хронические заболевания и признаки ОРВИ».

Все необходимые инструкции для проведения этой работы уже отправлены во всем поликлиники региона. «Для проведения анализа не надо приходить в поликлинику, врачи сами придут, если есть показания к анализу.

Кроме того, в области ведется обследование на коронавирус медработников, которые работают при заборе анализов в медучреждениях и непосредственно с больными и зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19. В обязательном порядке анализы делают всем прилетевшим из-за рубежа и контактировавшим с жителями, у которых подтвержден коронавирус или получен положительный тест на наличие инфекции в организме.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 14:58
ММК готов во всеоружии противостоять эпидемии коронавируса
Происшествия
Сегодня, 14:31
Мошенники стали активно использовать коронавирус в своих схемах
Общество
Сегодня, 14:18
Закрытия границ в Челябинской области нет, а пробки на въезде в город остаются
Экономика
Сегодня, 13:09
Получат не все
Южноуральцы устремились в центры занятости за повышенным пособием по безработице
Сегодня, 11:23
В Челябинской области за сутки не зарегистрировано новых случаев коронавируса
Сегодня, 10:25
Выплаты ветеранам труда Челябинской области будут индексировать ежегодно
Сегодня, 09:49
Челябинская область получила дополнительные трансферты и уточнила расходы
Сегодня, 09:45
Алексей Текслер: Наблюдаю, как организована работа в школах на примере своего сына
Вчера, 20:19
Челябинский зоопарк запустил усато-хвостато-крылатый флешмоб
Вчера, 20:04
Автор экономического бестселлера Нассим Талеб станет хедлайнером глобального онлайн-форума
Вчера, 19:04
Работающие южноуральцы старше 65 лет могут уйти на больничный до 19 апреля
Вчера, 18:12
Южноуральские газовики обеспечивают бесперебойность газоснабжения региона
Вчера, 17:57
ММК усовершенствовал систему управления промышленной безопасностью
Вчера, 17:46
МегаФон поможет старшеклассникам качественно подготовиться к ЕГЭ
Общество
Вчера, 13:22
Сегодня православные отмечают Благовещение или день семейной любви
Культура
Сегодня, 10:32
С добрым утром, Урал!
Для вас поют Алина Духно и Иван Кабанов
Новости
Сегодня, 14:31
Происшествия
Мошенники стали активно использовать коронавирус в своих схемах
Сегодня, 14:14
Общество
В Златоусте установили мемориальную доску ныне живущему региональному министру
Сегодня, 12:35
Экономика
Члены ЮУТПП предложили главе правительства РФ Михаилу Мишустину принять комплекс неотложных мер поддержки предприятий
Сегодня, 12:33
Федерация
Скворцова назвала дату пика по covid-19
Сегодня, 12:19
Общество
Статистика компании «Интерсвязь» подтверждает самоизоляцию жителей Челябинской области
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 14:14
Общество
В Златоусте установили мемориальную доску ныне живущему региональному министру
Сегодня, 12:19
Общество
Статистика компании «Интерсвязь» подтверждает самоизоляцию жителей Челябинской области
Вчера, 20:19
Общество
Челябинский зоопарк запустил усато-хвостато-крылатый флешмоб
Вчера, 18:12
Общество
Южноуральские газовики обеспечивают бесперебойность газоснабжения региона
Вчера, 17:57
Общество
ММК усовершенствовал систему управления промышленной безопасностью
Теги
Алексей Текслер
коронавирус
пенсионеры
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика