Жителей Челябинской области с ОРВИ старше 65 начали тестировать на коронавирус

В Челябинской области началось тестирование на коронавирусную инфекцию (Covid-19) жителей старше 65 лет. Регион действует на опережение, начав обследование этой категории раньше получения рекомендаций из федерального центра.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на ежедневном брифинге восьмого апреля 2020 года.

«Тестирование пожилых людей с патологией на коронавирус уже началось. За последние дни протестировано 46 пожилых человек с диагнозами ОРВИ», - рассказал журналистам глава региона.

По словам Алексея Текслера, в ближайшее время планируется более активно начать обследование южноуральцев старшего возраста.

«Вчера были получены указания главного санитарного врача страны о необходимости проведения такой работы», - подчеркнул губернатор. - и мы начали работу раньше федеральных рекомендаций».

Еще в понедельник, шестого апреля, Алексей Текслер на брифинге объявил о «начале исследования граждан старше 65 лет, имеющих хронические заболевания и признаки ОРВИ».

Все необходимые инструкции для проведения этой работы уже отправлены во всем поликлиники региона. «Для проведения анализа не надо приходить в поликлинику, врачи сами придут, если есть показания к анализу.

Кроме того, в области ведется обследование на коронавирус медработников, которые работают при заборе анализов в медучреждениях и непосредственно с больными и зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19. В обязательном порядке анализы делают всем прилетевшим из-за рубежа и контактировавшим с жителями, у которых подтвержден коронавирус или получен положительный тест на наличие инфекции в организме.