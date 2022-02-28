Жители Бакала могут остаться без отопления

Долги сетевиков перед производителями тепла могут оставить без отопления жителей Бакала (Челябинская область) с первого марта. Задолженность ООО «Теплосервис» (передача и распределение пара и горячей воды) перед ООО «Нефтехимавтоматика-С» (производство тепла на блочно-модульных котельных) с октября 2021 года по январь 2022 года составила 55 984 249,83 рублей. При отсутствии финансовых средств на ведение деятельности, поставщик тепловой энергии вынужден снижать температуру теплоносителя и ограничивать потребление.

В Бакале ряд жилых и коммерческих объектов могут остаться без центрального отопления уже с первого марта 2022 года. О возможности такого развития событий производитель тепла на прошлой неделе уведомил представителей властей и контрагентов: заместителя губернатора Челябинской области Шаля, начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Буренко, саткинского городского прокурора Калита, главу Саткинского муниципального района Глазкова, главу Бакальского городского поселения Зарочинцева.

Как говорится в сообщении компании «Нефтехимавтоматика-С», причина - в сложном экономическом положении, возникшем из-за долгов контрагента — ООО «Теплосервис». ООО «Теплосервис» обслуживает городские тепловые сети и, в числе прочего, является оператором по сборам платежей за отопление. В рамках трехстороннего соглашения (между ООО «Нефтехимавтоматика-С», ООО «Теплосервис» и администрацией Бакальского городского поселения), оператор по сбору средств (ООО «Теплосервис») обязан перечислять часть полученных средств производителю тепла, однако не делает этого на протяжении многих месяцев. Разумеется, это создает сложности в работе котельных и ставит под угрозу отопительный сезон.

Сумма задолженности ООО «Теплосервис» перед ООО Нефтехимавтоматика-С» за поставленную тепловую энергию на 25 февраля составляет 55 984 249,83 рублей (учитывается период с октября 2021 года по январь 2022 года). Более того, ООО «Теплосервис» продолжает ежемесячно нарушать условия трехстороннего соглашения, что приводит к дальнейшему росту кредиторской задолженности перед поставщиками ресурсов (газ, электроэнергия, вода).

«Образование задолженности ООО «Теплосервис» перед ООО Нефтехимавтоматика-С», приводит к тому, что на настоящий момент мы не имеем возможности своевременно оплачивать заработную плату, налоги, топливно-энергетические ресурсы, — комментирует руководство компании. — Поскольку БМК являются опасным производственным объектом, требуются также постоянные затраты на поддержание оборудования в надлежащем исправном состоянии».

Из-за нежелания ООО «Теплосервис» погасить долги, в «Нефтехимавтоматика-С» сложилась сложная финансовая ситуация. Так, задолженность по налогам и сборам вскоре достигнет пять миллионов рублей, в начале марта на расчетный счет будут выставлены требования со стороны ФНС, и таким образом, будет заблокирована возможность любых выплат, в том числе, заработной платы сотрудникам. Кроме того, на сегодняшний день, две из четырех блочно-модульных котельных, отапливающих город Бакал, работают без резерва основного технологического оборудования.

С целью взыскания задолженности с ООО «Теплосервис» в Челябинском Арбитражном суде ООО «Нефтехимавтоматика-С инициированы соответствующие иски. Однако, судебные процессуальные особенности, занимающие от несколько месяцев до нескольких лет, не позволяют решить вопросы взаиморасчётов в том числе за ТЭР оперативно. Неоднократные обращения в адрес сторон с просьбой повлиять на поведение ООО «Теплосервис» и урегулировать взаимоотношения между предприятиями, осуществляющими теплоснабжение в городе, не увенчались успехом.

В случае непогашения ООО «Теплосервис» перед ООО «Нефтехимавтоматика-С» образовавшейся задолженности в срок до первого марта будет введено ограничение режима потребления тепловой энергии путем сокращения подаваемого объема теплоносителя и (или) снижения его температуры до объемов, необходимых для социально значимых категорий потребителей.