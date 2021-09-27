27.09.2021
Жители Челябинска жалуются на отсутствие тепла
27.09.2021
В Коркино в подъезд жилого дома подкинули коробку с младенцем
27.09.2021
Перспективы развития ММК оценили аналитики инвестбанков и представители инвестфондов
27.09.2021
В Челябинске на оживленном участке дороги знак «Дети» оказался скрыт в кустах
27.09.2021
ММК-МЕТИЗ: цифровая трансформация
27.09.2021
За неделю ковид оборвал жизни 154 южноуральцев, за время пандемии – более 4,5 тысячи
Жители Челябинска жалуются на отсутствие тепла
27.09.2021
Котова попросила руководителей предприятий не принимать у скупщиков лома люки
24.09.2021
В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы
23.09.2021
После сезона ремонтов жители одного из домов в Челябинске остались без отопления и горячей воды
23.09.2021
В Челябинской области 30% жилого фонда пока не обеспечено теплом
В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
24.09.2021
В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы
24.09.2021
Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды
23.09.2021
В Челябинске заканчивается первый этап благоустройства сквера на Новороссийской
22.09.2021
Строительство тяговой подстанции в центре Челябинска не навредит культурному слою XVIII-XIX веков
21.09.2021