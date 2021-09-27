Жители Челябинска жалуются на отсутствие тепла

Челябинцы продолжаются жаловаться на проблемы с отоплением. За выходные поступило 120 жалоб на отсутствие тепла.

Об этом сообщил сегодня, 27 сентября, на аппаратном совещании в администрации города заместитель главы Челябинска Александр Астахов

При этом чиновник добавил, что в городе сто процентов объектов коммунальной сферы подключены к теплу, теплоносители в рабочем состоянии во всех домах.

«За выходные поступило 120 жалоб. Часть из них касается внутридомовых сетей, низких параметров теплоснабжения, а есть и жалобы на отсутствие тепла в квартирах», - сказал Александр Астахов.

Также он отметил, что в субботу была отключена южная часть Металлургического района по причине замены компенсаторов на теплотрассе. Работы завершены.