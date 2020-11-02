Жители двух районов Чебаркуля несколько лет не могут дождаться обещанной газификации

В Чебаркуле (Челябинская область) жители микрорайона «Южный» и улицы Елагина несколько лет ждут обещанной газификации. Из-за этого одни горожане не могут закончить строительство своих домов и заселиться в них, а другие – живут с газовыми баллонами.

Еще в 2015 году собственникам домов на улице Елагина предложили собрать 150 тысяч рублей на финансирование работ по разработке проекта (общая сумма составляла 330 тысяч рублей, остальное финансирование городская администрация взяла на себя). Жители деньги собрали, но газа в их квартирах нет до сих пор.

К 2017 году был выполнен только проект, дальше процесс затормозился, потому что администрация столкнулась с проблемой государственной экспертизы: работы по газификации требовалось проводить на землях Минобороны. Процесс согласования этого вопроса с Минобороны основательно затянулся.

«Долгое время не могли получить разрешение на сервитут (ограниченное право пользования) земельного участка, где будет проходить газопровод. В этом году мы его добились через Москву, переписывались три года. Сначала было отказано, потом обнаружилась ошибка в документации. Все эти вопросы сегодня сняты», - рассказал корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Чебаркульского городского округа Артур Акиров.

Однако жители рассказывают, что администрация почему-то не торопилась предоставлять документы, которые запрашивало Минобороны. В частности, отчет об оценке объекта Минобороны запросило 20 марта 2019 года, а ответ администрация подготовила только в октябре 2019 года. Чем объяснить такую проволочку?

Артур Акиров заявил, что сейчас проект готов, но он должен пройти госэкспертизу. Скорее всего подключать дома к газу будут уже в 2021 году.

С такой же проблемой столкнулись и жители микрорайона «Южный», который включен в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Челябинской области на 2017 - 2021 годы.

«По факту все сроки вышли и ничего не происходит. Из-за отсутствия газа я и остальные собственники земельных участков не можем закончить строительство своих домов и заселиться в них», - говорится в сообщении жителя микрорайона.

Здесь проблема заключается уже в самом подрядчике (ООО «Региональный кадастровый центр»), проект которого уже почти год не может пройти госэкспертизу. И здесь тоже есть определенные странности. Администрация авансом оплатила разработку проекта, а теперь целый год ждет, когда он пройдет экспертизу. Сейчас выставила подрядчику претензию, но менять его не торопится. И подрядчик почему-то не боится попасть в реестр недобросовестных поставщиков. Так чьи же интересы в деле газификации отстаивают городские власти – жителей или подрядчиков? Если судить не по словам, а по делам, то почему-то получается, явно не жителей.

Редакция агентства «Урал-пресс-информ» будет следить за ходом газификации в Чебаркуле.