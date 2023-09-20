Под Чебаркулем располагается единственная в регионе Богородицецелительницкая часовня

Единственная в Челябинской области церквушка, освященная в честь иконы Божией Матери «Целительница», располагается под Чебаркулем.

«Маленький деревянный сруб притаился среди сосен на территории пансионата «Утес» под Чебаркулем, - рассказали в Челябинской епархии. - Это единственная церквушка, освященная в честь почитаемого образа Пресвятой Богородицы». Часовню в честь иконы Божией Матери «Целительница» освятили 15 лет назад – 18 сентября 2008 года.

В митрополии пояснили, за утешением к Царице Небесной обращаются во время болезней. Под Чебаркулем располагается курортная зона, куда едут за исцелением – от мирской суеты, стрессов, за тишиной и свежим воздухом. А Матерь Божия помогает скорее обрести и душевный покой.