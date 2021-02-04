Жители Магнитогорска пожаловались на полуметровые сосульки, свисающие с крыш

В Магнитогорске жители дома на Левом берегу рассказали о гигантских сосульках, которые свисают с крыши двухэтажки. Администрация города выступила с призывом не подходить близко к стенам зданий.

Фотографии с сосульками жители опубликовали в местной группе в соцсети «Вконтакте». На снимках видно, как множество сосулек нависли не только над балконами, но и рядом с ними, создавая опасность для прохожих.

«На Декабристов, 77 из-за теплой погоды начался сход снега с крыши. Огромные глыбы снега сползают людям на балконы и на детей, бегающих внизу. ЖЭУ-42 только обещает принять меры, но ничего не делает. Сегодня одна глыба снега упала рядом с проходившим пенсионером», - написал магнитогорец в группе «Вконтакте».

Третьего февраля администрация Магнитогорска предупредила об угрозе схода снега и льда с крыш зданий. По словам главы города Сергея Бердникова, власти «строго спрашивают с подрядчиков и предпринимателей за некачественную работу».

«В январе выпала более чем двухмесячная норма осадков. Всем учреждениям, предприятиям любой формы собственности, а также управляющим компаниям следует своевременно и с соблюдением всех правил безопасности очищать крыши и козырьки от снега и наледи во избежание травматизма жителей», – сказал Сергей Бердников.

На сайте городской администрации также появилась памятка о том, что горожанам следуют обходить стороной фасады домов с водостоками и не подходить близко к стенам зданий.

«Следует быть осторожными, передвигаясь по пешеходным дорожкам, особенно если на крышах образовались сосульки или есть заснеженные карнизы, - говорится в сообщении мэрии. - Быть внимательными во время движения по тротуару – если услышали подозрительный шум наверху, ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что происходит, возможно, это сход снега или ледяной глыбы; нужно быстро прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием».

Автомобили также советуют парковать подальше от зданий и сооружений, на карнизах которых есть сосульки и нависание снега.