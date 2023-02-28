Жители Нагайбакского района отправили гуманитарную помощь раненым бойцам

Раненые участники специальной военной операции, в настоящее время находящиеся на лечении в двух госпиталях в Воронежской области, получили помощь от жителей Нагайбакского муниципального района (Челябинская область).

Гуманитарный груз доставил до места назначения глава Нагайбакского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Иван Сурменев.

Он поблагодарил фермеров, предпринимателей, руководителей и сотрудников предприятий и организаций района, глав сельских поселений и всех жителей, которые откликнулись и внесли посильный вклад в сбор помощи.

«Отдельное спасибо - пенсионерам, которые регулярно приносили денежные средства для покупки военнослужащим всего необходимого», - сказал Иван Сурменев.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», в состав конвоя вошли продуктовые наборы, средства личной гигиены, теплые вещи, медикаменты, портативные газовые плиты, баллоны, горелки и многое другое.

Также по просьбе мобилизованных ребят на собранные денежные средства были закуплены и отправлены им бензогенератор, бензопилы, гвозди, молотки, ножовки и туристические примусы.

В кратчайшие сроки запланировано приобретение квадрокоптеров, тепловизоров и раций, рассказали в «ЕР».