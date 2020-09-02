Жители поселка, из-за проблем в котором уволили главу Златоуста, вновь пожаловались губернатору

Жители поселка Закаменский (Златоустовский городской округ, Челябинская область) вновь лично смогли обратить внимание губернатора Алексея Текслера на еще одну местную проблему в надежде на ее благополучное решение. Аналогичный опыт у селян уже есть.

Напомним, скандальная газификация в поселке стала одной из причин досрочной отставки бывшего главы ЗГО Вячеслава Жилина после того, как в конце августа 2019 года губернатор Алексей Текслер заехал в поселок Закаменский и пообщался с жителями.

Решать газовую проблему пришлось новому мэру Максиму Пекарскому.

«Тема газификации Закаменки была личным вызовом для меня, принимал кадровые решения. Я рад, что в конце прошлого года все-таки газ появился», - поделился Максим Пекарский.

Сегодня, второго сентября 2020 года, Алексей Текслер, в ходе визита в Златоустовский городской округ, вновь пообщался с жителями Закаменского. Жители лично поблагодарили губернатора за решение газового вопроса.

Алексей Текслер рассказал о новых мерах поддержки по газификации домовладений: «На следующий год в бюджет будем включать расширение льготной категории». На сегодня льготы по подключению к газу получают в основном ветераны и инвалиды войны. «Я считаю, что надо увеличить список льготников: пенсионеры, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи, - поделился Алексей Текслер. - Будем закладывать средства в бюджет, чтобы газ пришел именно в дом, а не на участок». Губернатор отметил, что аналогичные решения прорабатываются и на федеральном уровне, но регион намерен оперативно реализовать это решения, а после принятия его на федеральном уровне интегрировать в областное.

Сегодня жители рассказали губернатору и о других проблемах - с дорогами и освещением в поселке. Кроме того, не до конца решена и газовая проблема. Газопровод проходит по участкам некоторых жителей и на них необходимо оформить сервитуты. Жители рассчитывают на денежную компенсацию.