ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Жители поселка, из-за проблем в котором уволили главу Златоуста, вновь пожаловались губернатору

Общество
Сегодня, 13:58
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Жители поселка Закаменский (Златоустовский городской округ, Челябинская область) вновь лично смогли обратить внимание губернатора Алексея Текслера на еще одну местную проблему в надежде на ее благополучное решение. Аналогичный опыт у селян уже есть.

Напомним, скандальная газификация в поселке стала одной из причин досрочной отставки бывшего главы ЗГО Вячеслава Жилина после того, как в конце августа 2019 года губернатор Алексей Текслер заехал в поселок Закаменский и пообщался с жителями.

Решать газовую проблему пришлось новому мэру Максиму Пекарскому.

«Тема газификации Закаменки была личным вызовом для меня, принимал кадровые решения. Я рад, что в конце прошлого года все-таки газ появился», - поделился Максим Пекарский.

Сегодня, второго сентября 2020 года, Алексей Текслер, в ходе визита в Златоустовский городской округ, вновь пообщался с жителями Закаменского. Жители лично поблагодарили губернатора за решение газового вопроса.

Алексей Текслер рассказал о новых мерах поддержки по газификации домовладений: «На следующий год в бюджет будем включать расширение льготной категории». На сегодня льготы по подключению к газу получают в основном ветераны и инвалиды войны. «Я считаю, что надо увеличить список льготников: пенсионеры, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи, - поделился Алексей Текслер. - Будем закладывать средства в бюджет, чтобы газ пришел именно в дом, а не на участок». Губернатор отметил, что аналогичные решения прорабатываются и на федеральном уровне, но регион намерен оперативно реализовать это решения, а после принятия его на федеральном уровне интегрировать в областное.

Сегодня жители рассказали губернатору и о других проблемах - с дорогами и освещением в поселке. Кроме того, не до конца решена и газовая проблема. Газопровод проходит по участкам некоторых жителей и на них необходимо оформить сервитуты. Жители рассчитывают на денежную компенсацию.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Сегодня, 11:27
Алексей Текслер отправился в горнозаводскую зону
Сегодня, 11:22
Летом в Челябинской области родились 222 двойняшки и шесть тройняшек
Сегодня, 11:15
Сегодня и завтра в Магнитогорске выбирают территорию для благоустройства
Сегодня, 10:56
«Уралкуз» подарил портфели первоклассникам
Сегодня, 10:18
Сотрудницы фекальной станции в Катав-Ивановске заявили о мести со стороны руководства
Сегодня, 09:56
Компания «Интерсвязь» дала учащимся Южного Урала новый ключ к знаниям
Вчера, 22:00
Алексей Текслер решил проблему со школьными автобусами в поселке Вишневом
Вчера, 16:20
Скверы на Цвиллинга и Свободы в Челябинске защитят от нашествий вандалов
Вчера, 15:19
В Челябинске открылась уникальная школа
Вчера, 14:51
Текслер привился
Общество
Сегодня, 11:22
Летом в Челябинской области родились 222 двойняшки и шесть тройняшек
Общество
Сегодня, 13:34
Дом в Чебаркуле продолжает разрушаться, обмудсмен пожалуется в прокуратуру
Новости
Сегодня, 14:06
Происшествия
Ай да посылка: челябинец обнаружил в почтовой посылке булыжники вместо кроссовок
Сегодня, 12:55
Экономика
О мерах поддержки занятости узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 12:47
Экономика
Челиндбанк присоединился к Системе быстрых платежей
Сегодня, 12:36
Общество
За сутки умерло четыре пациента с коронавирусом из Челябинска и Магнитогорска
Сегодня, 11:56
Происшествия
Чемпион России по смешанным единоборствам, организовавший в Магнитогорске ОПГ, отправился в колонию
Материалы рубрики
Сегодня, 12:36
Общество
За сутки умерло четыре пациента с коронавирусом из Челябинска и Магнитогорска
Сегодня, 11:46
Общество
Число подтвержденных случаев коронавируса в Челябинской области превысило 14,5 тысячи
Сегодня, 11:15
Общество
Сегодня и завтра в Магнитогорске выбирают территорию для благоустройства
Сегодня, 10:56
Общество
«Уралкуз» подарил портфели первоклассникам
Сегодня, 10:18
Общество
Сотрудницы фекальной станции в Катав-Ивановске заявили о мести со стороны руководства
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика