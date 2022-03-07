Жительниц Челябинской области поздравляют с Международным женским днём

Официальные лица Челябинской области поздравляют всех жительниц региона с Международным женским днем - 8 марта.

«Подобно весне, вы олицетворяете радость жизни, красоту, мудрость и гармонию. Мы, мужчины, знаем, что все наши стремления, достижения и надежды — все для вас и ради вас. Благодаря вам мы совершаем благородные поступки, идем вперед, добиваемся поставленных целей», - говорится в поздравлении председателя Законодательного собрания области Александра Лазарева.

Издавна женщина является хранительницей домашнего очага. Сегодня женщины всё активнее принимают участие во всех сферах жизни, достигают профессиональных успехов, зачастую опережая мужчин. И при этом они всегда остаются самыми нежными и обаятельными, подчеркнул спикер.

«Спасибо вам за поддержку и понимание, за великую способность делать мир добрее, - поблагодарил жительниц области глава ЗСО и пожелал. - Желаю вам как можно больше светлых и радостных дней, приятных сюрпризов, цветов, солнца, замечательного настроения. Пусть красота и молодость всегда будут с вами. Пусть всегда вас окружают забота и внимание родных и близких. Будьте счастливы!».

Самые тёплые и искренние поздравления адресовал жительницам Челябинской области и сенатор Олег Цепкин. «Мы встречаем этот светлый праздник с особыми чувствами. Во все времена женщина - это олицетворение доброты, красоты, чуткости и понимания, источник вдохновения и побед, - отметил сенатор и пожелал. - Желаю вам как можно больше светлых и радостных дней и замечательного настроения. Пусть вас всегда окружают заботой и вниманием ваши родные и близкие. Счастья, успехов Вам в профессиональной деятельности, процветания и семейного благополучия!».

С Международным женским днем - одним из самых светлых и радостных весенних праздников - жительниц Южного Урала поздравил и председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов Александр Морозов. «Издавна повелось, что вы отвечаете за благополучие в семье, тёплые отношения между близкими, храните традиции и устои. Пусть эта непростая задача будет для вас не обязанностью, а личным выбором и даётся вам легко, с любовью и присущей вам мудростью, - говорится в поздравлении. - В этот замечательный день для вас - нежность первых весенних цветов, улыбки и комплименты, первая весенняя капель и щедрость солнца! Желаем Вам прекрасного настроения, уверенности в своих силах и своей неотразимости, а также понимания, любви и верности ваших близких!».

Коллектив информационного агентства «Урал-пресс-информ» также поздравляет всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем! Дарите друг другу любовь, заботу, внимание. Пусть каждая женщина, от самой маленькой до самой возрастной, будет счастливой и под надежной защитой сильной половины.

ДЛЯ СПРАВКИ

Идея проведения Международного женского дня впервые возникла в 1910 году в Копенгагене на 2-й Международной конференции работающих женщин. Лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею праздника. Она предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права.

Официальный статус «Международного женского дня» этот праздник приобрёл по решению ООН в 1975 году, и с тех пор он отмечается ООН ежегодно как Международный день борьбы за права женщин и международный мир, и каждый год посвящён определённой теме.

В современном обществе Международный женский день — это праздник весны и внимания к женщине, когда представители сильной половины человечества могут еще раз порадовать своих любимых и родных женщин подарками и заботой.