Жителям Челябинской области предлагают внести биографии служащих Военно-морского флота в «Лица Победы»

В преддверии Дня Военно-морского флота Музей Победы создал специальный раздел на сайте всенародного исторического проекта «Лица Победы» и предлагает жителям Челябинской области внести в архив семейные истории и биографии моряков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Переданные материалы будут вечно храниться в Музее Победы.

«В годы Великой Отечественной войны флот не только активно участвовал в морских сражениях, прикрывал все водные перевозки, высаживал десант и содействовал прибрежным войскам. Около 500 тысяч офицеров и матросов героически воевали на сухопутных театрах военных действий. Если ваши родные и близкие служили в ВМФ, присоединяйтесь к проекту Музея Победы», —предложил руководитель проекта «Лица Победы» Андрей Широков.

Для участия в проекте необходимо загрузить историю на портал «Лица Победы» и вставить в текст ключевую фразу «ВМФ». После одобрения модератором история войдет в специальный раздел.

В специальном разделе уже есть истории моряков. Например, уроженец Ульяновской области Анатолий Измайлович Абдрязаков служил на Тихоокеанском флоте и в 1941 году они были отправлены на помощь столице, где Абдрязаков был связистом. Анатолий Измайлович прошел всю войну и дошел до Берлина. Среди служивших в ВМФ были и женщины. Так, в боях по освобождению Керчи и Севастополя принимала участие уроженка Татарстана Маргарита Геннадьевна Родионова, она ушла добровольцем на фронт из 10-го класса и была радисткой на Черноморском флоте. За доблесть и мужество, проявленные в боях по обороне Севастополя, за успешные операции по высадке десанта в Евпатории и точную снайперскую стрельбу старшина 2 степени Иван Степанович Молчанов был награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Славы III степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими наградами. Уроженец Краснодарского края Иван Степанович всю Великую Отечественную войну прослужил на Черноморском флоте.

СПРАВКА

Всенародный исторический проект «Лица Победы» запущен по инициативе Музея Победы третьего декабря 2019 года. Рассчитанный на хранение более 150 миллионов биографических материалов, проект открыл возможность каждому увековечить память о вкладе своих родственников – тружеников тыла и фронтовиков – в разгром нацизма и передать семейные истории о них на вечное хранение в Музей Победы.