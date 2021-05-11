Жителям Красногорского представили новое расписание автобусов до Челябинска и Южноуральска

Жителям поселка Красногорский (Еманжелинский район, Челябинская область), которых прежний перевозчик весной этого года оставил без транспортного сообщения, представили новое - дополненное - расписание автобусов, по которому они будут работать с сегодняшнего дня, 11-го мая.

Новый перевозчик подкорректировал два маршрута: №393 «Красногорский – Челябинск» и №190 «Красногорский – Южноуральск». Жители поселка довольны, что им вернули общественный транспорт, отмечая, что на микроавтобусах нового перевозчика путь стал быстрее. Многие красногорцы очень ждали возвращения именно южноуральского направления.

Увы, но данные в начале апреля обещания властей (районных и региональных) о том, что в течение двух недель на автостанции Красногорского, здание которой было закрыто, а подъезды к ней перекрыты (территорию огородил бетонными блоками собственник – ООО «ЕСТА», бывший перевозчик), появится новая остановка. На дворе уже май, но жители все еще ждут маршруток под открытым небом. Благо, погода позволяет не замерзнуть. А вот если зарядят дожди, а обещанный павильон так и не появится, пассажирам будет, конечно, не очень весело. Отметим, в настоящее время общественный транспорт разворачивается в Красногорском на площадке за автостанцией.

Напомним, ранее глава Еманжелинского муниципального района Евгений Светлов давал официальный комментарий по непростой ситуации с автобусными маршрутами, сложившейся в населенных пунктах района, включая Красногорский, жители которого начали жаловаться на сокращение автобусных рейсов в 20-х числах марта. В частности, внимание региональных властей на проблему обратил эксперт Общественной палаты Челябинской области Константин Лопин, опубликовав пост в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте.