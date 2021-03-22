Жители поселка Красногорский пожаловались на сокращение количества автобусных рейсов
Жители поселка Красногорский Еманжелинского района (Челябинская область) страдают из-за сокращения количества автобусных рейсов.
О проблеме в сообществе «А.Л.Текслер, помоги» в ВКонтакте вчера, 21-го марта, написал эксперт Общественной палаты региона Константин Лопин, который, приехав навестить родителей, не смог уехать обратно в Челябинск.
«Весь прошлый год перевозчики несколько раз поднимали цену и сокращали количество рейсов. С середины этого месяца осталось всего три рейса в город Челябинск, а обратно из Челябинска - два. Население у нас - более 12 тысяч человек. Нам мало такого количества рейсов», - отметил Константин Лопин.
Он подчеркнул, что жителям Красногорского очень важно, чтобы кто-то занялся местной автостанцией - людям нужно как-то добираться до ближайших населенных пунктов. Сейчас ситуация в поселке складывается очень печально.
Константин Лопин получил оперативный ответ на свое обращение. Ему сообщили, что в настоящее время в Красногорском дорабатывает компания «Еста» - по нерегулируемому тарифу. Два автобуса у данной организации сломалось, на линию выходит один.
Региональные власти cегодня, 22-го марта, ответили, что в курсе проблемы и занимаются ею. В настоящее время решен вопрос с заездом автобусов проходящих рейсов. С сегодняшнего дня, 22-го марта, в Красногорском будет делать остановку автобус 597-го маршрута «Южноуральск-Челябинск».
Кроме того, объявлен конкурс на маршрут «Красногорский - Челябинск». Вскрытие конвертов состоится 30-го марта текущего года.
Со второй половины апреля в Красногорском должен начать работу новый перевозчик.