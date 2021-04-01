01.04.2021
В Челябинске работникам агрокомплекса «Чурилово» выплатили 15 миллионов рублей
01.04.2021
В суд передано уголовное дело в отношении директора спортшколы Челябинска, который сдавал спортзал в аренду
01.04.2021
В Еманжелинском районе перевозчик оставил жителей поселка без транспортного сообщения
01.04.2021
В Челябинской области к работе приступили студенческие инспекторы
01.04.2021
Южноуральцы рассказали о том, как разыгрывают коллег первого апреля
01.04.2021
Коронавирус продолжает уносить жизни южноуральцев
01.04.2021
Текслер обратился за поддержкой к сенаторам по обновлению общественного транспорта
29.03.2021
В Челябинске объявлен тендер на закупку 30 трамваев
29.03.2021
Челябинские перевозчики заявили о снижении стоимости единых проездных карт
29.03.2021
В Челябинске с первого мая начнут работу 13 садовых маршрутов
Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
31.03.2021
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021
Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
31.03.2021
Минстрой: Школа в Тугайкуле будет построена в срок
30.03.2021
Южноуральцы интересуются у губернатора: Будут ли в этом году выпускные балы?
29.03.2021