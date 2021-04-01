В Еманжелинском районе перевозчик оставил жителей поселка без транспортного сообщения

Поселок Красногорский (Еманжелинский район, Челябинская область) мог остаться без автобусного сообщения из-за отмены перевозчиком маршрута, связывающего населенный пункт с региональным центром. Жители обратились за помощью к губернатору Алексею Текслеру.

«Поселок Красногорский с населением 12 тысяч человек остался без автобусного сообщения с областным центром. Как быть людям? Им нужно добираться на работу, на учебу, в больницу....Слов нет...», - написал Борис Журавлев в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

С первого апреля перевозчик - ООО «ЕСТА» - отменил маршрут №393 «Красногорск-Челябинск».

Миндортранс Челябинской области был проинформирован об отказе перевозчика обслуживать маршрут. «Уже проведены открытые конкурсы по определению перевозчиков на маршрут № 393 “Красногорский – Челябинск” и № 118 “Еманжелинск – Челябинск’», - сообщили в миндортрансе.

Министерство планирует, что новые перевозчики выйдут на маршруты № 393 и № 118 в период с 10 по 16 апреля 2021 года.

На период с первого до начала работы нового перевозчика жители поселка не останутся без транспортного обслуживания, уточнили в миндортрансе. В поселок будет заезжать автобус №597, следующий по маршруту «Троицк-Челябинск».

Был составлено временно расписание движения автобусов по маршруту N 597.

Официальный представитель администрации Еманжелинского муниципального района Татьяна Семёнова разместила временное расписание движения автобусов (Красногорский-Челябинск и Красногорский-Южноуральск) в группе, где появилась жалоба. Но жителей не устраивает время отправления.

«Время отправления кто выбирал? На работу и учебу утром люди будут опаздывать», - отмечает Ирина Бжеленко

«Татьяна, вы сами ездили на этих рейсах в пятницу и в выходные? Дети из города не могу добраться домой, не обратно уехать, мест нет, билеты не продают. На крыше Красногорским ездить?», - возмущается Наталья Тришина.

Светлана Астапова интересуется, а как сейчас жителям поселка добираться добираться до своего районного центра: «Красногорск относится к Еманжелинскому району. Как сейчас они будут добираться до Еманжелинска???».

В миндортрансе уточнили, до момента начала осуществления перевозок новым перевозчиком на маршруте № 118 «Еманжелинск - Челябинск» перевозки будет осуществлять ООО «ЕСТА».