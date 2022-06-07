Жизнь без горячей воды в Металлургическом районе продолжится до 17 июня

Жизнь без горячей воды в Металлургическом районе Челябинска продолжится до 17-го июня.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, срок проведения опрессовки продлен в связи с тем, что по результатам первого этапа гидравлических испытаний в централизованной зоне теплоснабжения № 01 тепловые сети южной зоны Металлургического района не прошли испытания на прочность и плотность – здесь были выявлены технологические нарушения.

Теплосетевая организация МУП «ЧКТС» запланировала повторные испытания с запуском теплоносителя до 17-го июня включительно. За это время ремонтные бригады предприятия отремонтируют аварийные участки тепловых сетей и повторно проверят их на прочность и плотность.

Отметим, еще десять дней обходиться без горячей воды придется жителям 230-ти жилых домов на улицах Андижанская, Аносова, Аральская, Большевистская, Винницкая, Дегтярева, Доменная, Жукова, Кавказская, Комаровского, Мартеновская, Молодежная, Пекинская, Пети Калмыкова, Прокатная, Пожарского , Саянская, Сталеваров, Хлебозаводская, Часовая, Черкасская, Шоссе Металлургов, 50-летия ВЛКСМ, Электростальская.

Кроме того, горячей воды до 17-го июня не будет в 17-ти детских садах Металлургического района, в 16-ти образовательных и спортивных учреждениях, в доме-интернате для инвалидов и престарелых, в профилактории «Сфера», бассейне «Строитель», на станции скорой медицинской помощи, в ИК-4 (бараке) и ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области, центре «Семья», в лечебных учреждениях, включая ДГКБ-9, ГКБ-6, областной центр по борьбе со СПИДом.

В «УСТЭК-Челябинск» напомнили, что первый этап гидравлических испытаний в столице Южного Урала стартовал 24-го мая, завершение запланировано на сегодня, седьмое июня.

«В большей части домов, попадающих в контур испытаний первого этапа, подача горячего водоснабжения будет восстановлена в указанные сроки. Исключение - тепловые сети с повреждениями, не подготовленные к безопасному приему теплоносителя, а также дома с неисправным внутридомовым оборудованием», - пояснили в теплоснабжающей организации.

Также в «УСТЭК-Челябинск» сообщили, что до 17-го июня горячей воды не будет в ряде домов Курчатовского района, расположенных на улице Куйбышева (№ 80, 94, 86, 86А, 88, 88-А).

Всего в Челябинске запланировано шесть этапов гидравлических испытаний. Первый уже заканчивается, второй продлится с 14-го по 28-е июня, третий - с пятого по 19-е июля, четвертый - с 12-го по 26-е июля, пятый - с 26-го июля по девятое августа, шестой - с десятого по 24-е августа.

Евгения Александрова