Жизнь жильцов дома на улице Барбюса в Челябинске значительно ухудшилась после капитального ремонта

Эксперты Общероссийского Народного фронта в Челябинской области обратились в прокуратуру после проверки качества капремонта, проведенного в многоквартирном доме на улице Барбюса.

О недобросовестных работах, после которых условия жизни людей значительно ухудшились, челябинцы рассказали в обращении на прямую линию с президентом России.

Дыры в полу, испорченная отделка в ванных комнатах, мыши и затопленные подвалы - таковы результаты капитального ремонта, который, по словам жильцов, выполнила компания «Энергоэксплуатация». Во многих квартирах рабочие разрушили часть плитки в санузлах, некачественно установили трубы, оставив после себя дыры в полу, через которые жильцы теперь могут переговариваться с соседями. Подвальные помещения, где была заявлена замена труб, затоплены канализационными стоками. Об этом сообщили в ОНФ.

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«Срок окончания работ был 30 сентября 2021 года. До сих пор ремонт не закончили, только в одном подъезде что-то пытаются делать, но у нас их четырнадцать. На дворе почти зима, а мы все еще не уверены, что сможем нормально пережить холода. Перекрытия испорчены, в каждой квартире – протечки, завелись мыши», – перечислила недостатки жительница дома Татьяна Украинская.

«Мы полагаем, что в данной ситуации требуется вмешательство надзорных органов, поскольку очевидно, что права людей нарушены. Предполагаем, что на любые претензии подрядчик займет позицию «работы еще не завершены, рано делать выводы», но это слова, а по факту люди вынуждены долгое время существовать в условиях, которые благоприятными не назовешь. Так что выводы все же сделать стоит, и мы передаем эту возможность прокуратуре. Тем более что сроки выполнения капремонта давно вышли», – заявил эксперт Народного фронта в Челябинской области Антон Неверов.

В ОНФ добавили, что челябинцы неоднократно били тревогу, обращались и к представителю подрядчика, и к регоператору, но должной реакции на проблему не дождались и были вынуждены просить о помощи главу государства.