В Челябинске новая плитка на трамвайных переездах разрушилась после первого же снегопада

В Челябинске новая плитка на ряде трамвайных переездов, отремонтированных в этом году, разрушилась после первого же снегопада.

Об этом сегодня, 25-го октября, на аппаратном совещании в городской администрации сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, отвечая на вопрос главы южноуральской столицы Натальи Котовой: градоначальница уточнила у своего зама, какие конкретно проблемы с качеством недавно сделанного ремонта на пересечениях трамвайных путей с автодорогами возникли во время снегопада.

Максим Куляшов доложил, что плитка разрушилась на четырех участках. Это перекрестки Свердловского проспекта и проспекта Ленина, Свердловского проспекта и проспекта Победы, проспекта Ленина и улицы Цвиллинга. Здесь разрушившееся покрытие было оперативно восстановлено.

«В настоящее время работы по восстановлению плитки проводятся на пересечении проспекта Победы и улицы Чичерина. Все работы ведутся по гарантии. В любом случае мы добьемся надлежащего качества работ», - заверил Максим Куляшов.

Наталья Котова поручила ему вести мониторинг ситуации и - в случае отказа подрядчиков исправлять недостатки - выставлять им претензии.

Напомним, в минувшие выходные в Челябинске завершился ремонт 16-го по счету трамвайного переезда на пересечении Свердловского проспекта и улицы Сони Кривой. Движение на данном участке восстановлено в полном объеме.