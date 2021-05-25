Журналист «Урал-пресс-информ» стала победителем конкурса Челябинской филармонии в номинации «Лучшее интервью»

В Челябинске в Концертном зале имени Сергея Прокофьева сегодня, 25 мая, прошло вручение специальных премий за поддержку филармонических проектов.

На встрече также подвели итоги конкурса за лучшее освещение филармонических музыкальных и культурных проектов. Среди награжденных – корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Оксана Пузакова. Она стала победителем в номинации «Лучшее интервью».

Специальные премии Челябинской филармонии в знак признательности вручили партнерам, коллегам и единомышленникам. Всем тем, кто в концертном сезоне 2020/2021 внес значительный вклад в развитие культуры в Челябинской области и популяризацию академической музыки.

Кроме того, на мероприятии подвели итоги конкурса для СМИ. К участию приглашались авторы и журналистские коллективы федеральных, региональных и городских СМИ, студенты профильных факультетов вузов, блогеры.

Награды вручили в следующих номинациях: информационная поддержка на ТВ, радио, в интернет-изданиях и печатных СМИ, лучшие публикации в онлайн-издании и печатном СМИ, лучший фотоснимок, лучшее интервью, лучшая тематическая видеосъемка творческого коллектива филармонии, несколько специальных премий.

Экспертный совет особо отметил интервью корреспондента «Урал-пресс-информ» Оксаны Пузаковой с дирижером Игорем Ежовым и с художественным руководителем Челябинской филармонии Владимиром Ошеровым.

На награждении не оставили без внимания и глав районов Челябинска и городских округов области, организаторов гастрольных поездок коллективов филармонии, руководителей вузов города и благотворительных фондов.