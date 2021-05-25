25.05.2021
Депутаты гордумы назначили дату публичных слушаний по стратегии развития Челябинска
25.05.2021
Магнитогорские депутаты поменяли устав города, предусмотрев возврат к системе вытрезвителей
25.05.2021
Памятнику Александру Второму на Алом Поле Челябинска быть
25.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 26 мая
25.05.2021
Алексей Текслер выступил с традиционным обращением
25.05.2021
В Чебаркуле гулявшего по пляжу медвежонка забрали у хозяина
Журналист «Урал-пресс-информ» стала победителем конкурса Челябинской филармонии в номинации «Лучшее интервью»
Челябинский mini театр исследует своего зрителя и покажет спектакль «Лолита»
25.05.2021
Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
24.05.2021
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021
Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
21.05.2021