Владимир Ошеров: Муза может прийти ночью

В четверг, первого апреля, в Челябинской филармонии пройдет презентация абонементов на 85-ый концертный сезон. В преддверии старта продаж журналист агентства «Урал-пресс-информ» пообщался с художественным руководителем филармонии Владимиром Ошеровым. Разговор с музыкантом и аранжировщиком шел о вдохновении, работе в Израиле и о том, как пробиться в жизни начинающим музыкальным группам.

Владимиру Ошерову 6 марта исполнилось 69 лет. Он, показывая на компьютер, рассказал, что его поздравили две с половиной тысячи человек. Не только из России, но и из Израиля, Австрии, Германии, Франции. И всем надо ответить, поблагодарить.

«С Интернетом всех смущает, как такое может быть. Я в таком возрасте, что кажется, как он вообще в Интернет-то попал? Я в 1992 году уехал на постоянное жительство в Израиль. Там начал работать, и мне попался заказ на партитуру (нотная запись многоголосного музыкального произведения, - прим. автора). Я написал, а мне сказали, что не берут партитуры рукописные, надо печатную. А в России еще никто не слышал, что так бывает. Я нашел того, кто сделает. Оказалось, что ему надо заплатить треть от того, что мне заплатят. И мне предложили самому научиться писать печатные партитуры. Я купил программу, компьютер. Мне объяснили, как работать. И все. С 1992 года я пишу все на компьютере. Вот уже 29 лет».

Создается ощущение, что у Владимира Ошерова все происходит с легкостью. Как по мановению волшебной палочки. Даже с приездом в Израиль у него не возникло проблем с ивритом.

«Мы с женой начали учить иврит за два года до отъезда Здесь, в Челябинске. И прошли те учебники, по которым обучают в Израиле. Уровни «А» и «Б». Когда приехали туда, я достаточно бойко разговаривал. Пришли записываться в школу, а нам не поверили, что мы только приехали. За 15 минут написали контрольную по этим уровням. И нас отправили на третью ступень. Нас, когда мы начали, учительница спрашивала: «А вам не тяжело?». Мы отвечали: «Справимся». Сначала я в словарь записывал 26 новых слов, в следующий раз у меня было 12, потом 10. Через три недели я стал лучшим учеником.

Потом я понял, зачем мне это нужно. Через неделю я пошел на работу - прошел по конкурсу в гостиницу. А через две недели после приезда ко мне приехал один из самых крутых продюсеров Израиля и спросил: «Ты можешь сделать аранжировку на увертюру «Порги и бес» Джорджа Гершвина?

Я говорю: Это симфонические ноты, какая еще аранжировка?

Продюсер: Сейчас в стране нет нот. Один оркестр уехал, другой в госпитале, надо сыграть, а нот нет.

Я: Так что ты предлагаешь?

Продюсер: Я тебе дам запись, надо на слух ее записать.

Я: С ума сошел?

Продюсер: Невозможно?

Я: Нет, возможно все. Но как-то странно, если есть настоящие ноты.

Продюсер: Но надо сейчас. Где мы их возьмем?

Я: Давай попробуем.

Продюсер: Цена - полторы тысячи евро.

А для нас – приезжих из России - это была как годичная оплата труда. Жена даже спросила, ничего ли я не напутал. В итоге я сделал аранжировку».

Владимир Ошеров через пять с половиной лет пребывания в Израиле подал там документы на конкурс на директора музыкального колледжа. Руководителем учреждения он проработал восемь лет. А потом начались проблемы со здоровьем.

«Я в Израиле 15 лет прожил. Потом меня задавило давление - за 200 через день. Таблеток наглотаюсь, опускается, потом опять поднимается. Мы хотели в Канаду ехать, собирались в Москву. А потом Алексей Пелымский (гендиректор Челябинской филармонии, -прим. автора) меня поймал здесь. Ему кто-то наговорил про меня, и он мне предложил работать худруком. Я тогда не понимал, что это.

- Чем занимается художественный руководитель?

- Худрук – это человек, который переживает за филармонию и является авторитетом. К нему люди могут прийти посоветоваться, он может подсказать, помочь практически.

А это непростое дело. В нашей сфере все люди с амбициями. Надо осторожно делать, иметь авторитет, чтобы тебе верили. Потом надо уметь радоваться за других людей, когда у них что-то хорошее происходит. Это вообще редкое качество. У нас в Челябинске не сильно развито. Когда кому-то хорошо, все начинают злиться. Но у него хорошо и слава богу.

- С чем это связано?

- Да с завистью. А мне с кем конкурировать? Во-первых, я старше всех. Только Валерий Михальченко старше, но мы с ним на «ты». А так все моложе меня на 20 лет. Моя конкуренция осталась лет 30-40 назад. Я занимаюсь песнями, аранжировками.

- Как вам удается быть деятельным и энергичным?

- Я так живу почти 70 лет. Теперь это уже привычка. Я в школу пошел, закончил с золотой медалью, потом в консерватории учился. Правда, медаль не дали, потому что один негодяй поставил тройку по военной топографии. Я с самого начала, что ни делаю, очень активный человек. Я постоянно хочу кому-то помочь, чем-то занимаюсь, учу, чему могу. Наверное, склад характера. Сейчас уже привычка.

- Сколько вы сделали аранжировок?

- У меня в компьютере с 1992 года больше 12 тысяч аранжировок. Нормальный человек представить такое не может. Из них тысячи четыре-пять приходится на работу здесь. Я 15 лет в филармонии. Я пишу аранжировки на духовой, симфонический, камерный оркестры, на что угодно.

У меня своей музыки много. Пятого апреля будет презентация сборника авторских романсов и песен в органном зале. В этом сборнике 20 лет жизни. С 2000 года написано. Тут есть номера из «Кировки» – первого челябинского мюзикла. Все это будем петь.

- Вдохновение – миф? Муза приходит во время работы?

- Она по-разному приходит. Она может ночью прийти. У меня часто так бывает. Мне дали стихи, песню какую-нибудь. У меня что-то не идет. Я их убрал куда-то, потом проснулся через два дня в три часа ночи и подумал: «А где эти стихи-то». Тут нет законов, тут все по настроению, по ситуации.

Петр Ильич Чайковский говорил: «Я работаю каждый день. Если у меня нет настроения сочинять, аранжировать, то я просто переписываю, переделываю, заготавливаю». Не идет творчество? Не надо, отложил. А завтра пойдет. Это все такой процесс. Те, кто занимается этим много лет, у них уже есть опыт, они понимают, никогда через силу ничего делать не надо. Чувствуешь, что не идет, оставь. И не будет ничего хорошего. Оно придет черед полдня, через день. Вдохновение, когда пришло, надо делать. Если не пришло, не пытайся, не получится.

- Почему у нас в Челябинске много хороших музыкантов, но они играют в барах?

- Начнем с того, что далеко не все группы приличного уровня. И у нас в филармонии относительно небольшой зал. Рок-концерты, поп-концерты у нас проводить нельзя. Для них нужен зал на 1200 человек. У нас такого в городе нет. Если бы у нас в городе появился большой зал, филармония стала бы приглашать в Челябинск крутые рок-группы. Мы бы сделали там настоящий свет, звук, сцену-трансформер.

А другие сидят дома и ждут, что их кто-нибудь позовет в филармонию, и они будут выступать. Самая большая ошибка – они сидят, сами что-то думают. Надо идти к тем, кто постарше. Почему-то у них настрой негативный. Они думают, что все против них. И если кажется, что они молодые, а мы совсем старые, то они ошибаются.

Если есть у кого-то вопросы, пожелания, давайте советоваться, на кого-то выйдем. Я единственный художественный руководитель в России, у кого на сайте написан мой сотовый телефон. Больше ни у кого нет. Все дают рабочий. А многие люди и звонят, что-то спрашивают. Мы в одном городе. Все, что здесь происходит, касается нас всех.

Например, в Белгороде организовали молодежное движение. Нашли девочку, которая является негласным лидером. Взяли работать в филармонию. Она проводит фестивали современной музыки, рок-фестивали, там же принимает участие симфонический оркестр. Все это вместе двигается. У нас пока не получается по одной простой причине: мы не можем найти этих людей. Они прячутся. Мы пойдем по улице их искать? У них вывески нет.

- Расскажите про абонементы. Что нового ждет челябинцев в этом сезоне?

- Работу с абонементами мы начали четыре года назад. Благодаря им люди могут на год планировать свои концерты. У нас сейчас скидка 30%. Допустим, концерт стоит две тысячи рублей. С абонементом он будет уже 1400 рублей. А если стоит 200-300 рублей плюс скидка. Сейчас по продаже абонементов мы вышли, наверное, в первую пятерку. А мы везде в первой пятерке. С появлением симфонического оркестра у нас академическая часть абонемента заполнилась на 120%.

В этом году слушатель может самостоятельно составить абонемент. Вам посчитают, сделают скидку. Первого апреля у нас будет презентация абонементов. Мы долго думали и пришли к выводу, что о программах будут рассказывать те, кто ведет концерты.

Для справки: В этом сезоне Челябинская филармония сформировала 30 абонементных серий. С ними можно ознакомиться на сайте https://www.philarmonia.ru/abonementy-sezona-2021-22.html и в специальных буклетах на кассах.

Ярмарка абонементов пройдет в Концертном зале им. С.С. Прокофьева и Зале органной и камерной музыки «Родина» с 9 по 11 апреля. В дни ярмарки предоставляется скидка в 30%. На личный филармонический абонемент распространяется скидка 20%.