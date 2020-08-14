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Журналист «Урал-пресс-информа» в третий раз стала победителем всероссийского конкурса «Правда и справедливость»

Общество
Сегодня, 12:07
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Автор: 
Евгения Александрова

Восемь журналистов из Челябинской области стали лауреатами крупнейшего в России профессионального конкурса работ региональных журналистов «Правда и справедливость», который в этом году состоялся в шестой раз.

В третий раз в числе победителей - журналист информационного агентства «Урал-пресс-информ» Ирина Поволоцкая. На федеральном уровне отмечена ее статья «Текслер: Мы заканчиваем с оптимизацией медицины в Челябинской области, хватит, наоптимизировались» (до этого у Ирины Поволоцкой были победы в 2017-м и 2019-м годах).

Ирина Ивановна Поволоцкая - заместитель директора ИА «Урал-пресс-информ» по развитию и ведущий журналист агентства. Работает в «Урал-пресс-информе» 17-й год, является членом Союза журналистов Челябинской области. У Ирины Поволоцкой десятки наград за профессиональное мастерство, немало среди них - федерального уровня.

«Ирина не боится сложных тем, всегда докопается до сути и всегда в ладах с совестью. Никогда не публикует непроверенные факты, обязательно выслушивает обе стороны. Замечательная мама двоих детей и бабушка двоих, не менее замечательных, внуков», - такая совершенно справедливая характеристика Ирины Поволоцкой появилась на сайте регионального Союза журналистов пятого декабря прошлого года по случаю ее юбилея.

Также в числе победителей VI Всероссийского конкурса «Правда и справедливость» Александр Бовыкин («В поисках справедливости»), Кристина Виноградова («Челябинск ждет новая волна мусорного коллапса. Новый регоператор не справляется с вывозом отходов. Провальные итоги компании ЦКС, связанной с Дубровским»); Марина Козловская («Как в тюрьме. Что известно о частном доме престарелых в Челябинске, где странным образом умирали старики»); Михаил Пинкус («Больничное уравнение»), Юлия Попова («Науку дешево продаем»), Иван Сухоносов («Общественники выявили новые недостатки в работе «Нижавтодорстроя») и Светлана Тихоненко («Сознаться в том, чего не совершал?»).

В общей сложности лауреатами конкурса, итоги которого на этой неделе подвел Общественный совет Фонда ОНФ «Правда и справедливость», стали 437 региональных журналистов из всех 85-ти субъектов Российской Федерации.

Каждый лауреат получит персональную денежную премию. Авторы новостных репортажей - по сто тысяч рублей, специальных репортажей-расследований - по двести тысяч рублей.

Кроме того, 42 главных редактора стали лауреатами специальной премии «За содействие повышению доверия к СМИ со стороны граждан и развитие региональной журналистики».

Всего на конкурс ОНФ в 2020-м году представили конкурсные работы (шесть тысяч 327) более двух тысяч региональных журналистов, посвятив свои материалы вопросам реализации нацпроектов и проблемам коррупции.

Новшеством этого года стала тема «ОНФ: мы там, где нужна помощь» по освещению ситуаций, где благодаря вмешательству активистов Народного фронта удалось решить проблему граждан.

Наиболее востребованными конкурсными темами стали: «Доверить людям, какими должны быть города и поселки» (18 процентов от общего числа материалов); «Экологические долги и испытание природы на прочность» (14 процентов); «Или мы есть или нас не будет» (14 процентов); «Культура - основа нашей идентичности» (11 процентов).

Как сообщает Союз журналистов Челябинской области, самыми активными по количеству участников конкурса регионами стали Свердловская область (108 журналистов), Самарская область (63), Иркутская область (62), Краснодарский край (61) и Пермский край (56).

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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