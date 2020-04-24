Златоуст могут закрыть на карантин

В предстоящие выходные губернатор Челябинской области примет решение о дальнейшем режиме самоизоляции в Златоусте в зависимости от развития ситуации.

Об этом глава региона сообщил в ходе брифинга 24 апреля.

«Все будет зависеть от роста числа заражений. Не исключаем вариант, при котором в отдельных муниципалитетах режим будет жестче. В Златоусте посмотрим на выходных, будет ли рост инфицируемых, рассмотрим вопрос введения пропусков или закрытия города на карантин с запретом въезда и выезда», - заключил Алексей Текслер.

Как же сообщало агентство, за прошедшие сутки в Златоусте подтвердилось 28 новых случаев, общее число заболевших 82 человека.

«Локализация очага продолжается, ситуация находится под контролем. Обязанности главного врача больницы №1 Златоуста возложены на начальника управления Минздрава региона. Мы с ним в постоянном контакте и оказываем всю необходимую помощь», - отметил глава региона.

Расследование причин произошедшего в Златоусте продолжаются. Предварительно, был занос инфекции в стационар и несоблюдение санитарных требований сотрудников больницы.