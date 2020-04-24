ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Златоуст могут закрыть на карантин

Общество
Сегодня, 12:35
Автор: 
Олеся Денисова

В предстоящие выходные губернатор Челябинской области примет решение о дальнейшем режиме самоизоляции в Златоусте в зависимости от развития ситуации.

Об этом глава региона сообщил в ходе брифинга 24 апреля.

«Все будет зависеть от роста числа заражений. Не исключаем вариант, при котором в отдельных муниципалитетах режим будет жестче. В Златоусте посмотрим на выходных, будет ли рост инфицируемых, рассмотрим вопрос введения пропусков или закрытия города на карантин с запретом въезда и выезда», - заключил Алексей Текслер.

Как же сообщало агентство, за прошедшие сутки в Златоусте подтвердилось 28 новых случаев, общее число заболевших 82 человека.

«Локализация очага продолжается, ситуация находится под контролем. Обязанности главного врача больницы №1 Златоуста возложены на начальника управления Минздрава региона. Мы с ним в постоянном контакте и оказываем всю необходимую помощь», - отметил глава региона.

Расследование причин произошедшего в Златоусте продолжаются. Предварительно, был занос инфекции в стационар и несоблюдение санитарных требований сотрудников больницы.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Экономика
Сегодня, 13:19
Открытое письмо
СМИ Челябинской области просят губернатора о поддержке
Общество
Сегодня, 13:08
Текслер: Кладбища будут закрыты для посещения на Родительский день
Общество
Сегодня, 12:22
В Челябинской области 72 новых случая коронавируса за сутки
Общество
Сегодня, 12:00
Молитесь дома
Митрополит призвал челябинцев отказаться от посещения кладбищ в Родительский день
Сегодня, 11:56
Во дворах Ленинского района Челябинска появятся живые изгороди, песок и геопластика
Сегодня, 10:48
Отопление в домах челябинцев отключат до конца апреля
Сегодня, 10:46
Челябинцам разъяснили, какие справки нужно иметь для перемещения на работу и обратно
Сегодня, 10:37
Автовладельцы смогут оформить полис ОСАГО без техосмотра
Сегодня, 10:06
Фотолюбителей Челябинской области приглашают к участию в акции «Бессмертный фотополк»
Вчера, 21:46
Подробности по очагу заражения коронавирусом в Златоусте
Вчера, 20:03
Шодиев Патох Каюмович: МГИМО-Ташкент поддержал студентов в переходе на онлайн-режим
Вчера, 17:41
В условиях коронавируса южноуральские газовики начали подготовку к осенне-зимнему сезону
Вчера, 17:38
Сотрудникам домов-интернатов, закрывающихся на карантин, предоставили право выбора
Вчера, 17:13
ЧелГУ при помощи увельских предпринимателей бесплатно накормит своих студентов
Культура
Сегодня, 11:02
С добрым утром, Урал!
Для вас поют Мария и Рафаэль Валитовы
Экономика
Сегодня, 13:19
Открытое письмо
СМИ Челябинской области просят губернатора о поддержке
Новости
Сегодня, 12:37
Общество
В челябинском госприюте для безнадзорных животых появились первые обитатели
Сегодня, 12:00
Общество
Митрополит призвал челябинцев отказаться от посещения кладбищ в Родительский день
Сегодня, 11:18
Происшествия
Сотрудника ХК «Металлург» подозревают в финансовой афере
Сегодня, 11:16
Экономика
В Челиндбанке организован сбор пожертвований в адрес пострадавших от пандемии коронавируса
Сегодня, 10:50
Экономика
Челиндбанк продолжит обслуживание карт с истекшим сроком действия
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Сегодня, 12:37
Общество
В челябинском госприюте для безнадзорных животых появились первые обитатели
Сегодня, 12:00
Общество
Митрополит призвал челябинцев отказаться от посещения кладбищ в Родительский день
Сегодня, 10:48
Общество
Отопление в домах челябинцев отключат до конца апреля
Сегодня, 10:37
Общество
Автовладельцы смогут оформить полис ОСАГО без техосмотра
Вчера, 17:41
Общество
В условиях коронавируса южноуральские газовики начали подготовку к осенне-зимнему сезону
Теги
Златоуст
Карантин
коронавирус
Алексей Текслер
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика