Златоуст пока не закрывают на карантин, но такая вероятность не исключена

Власти Челябинской области пока не закрывают на карантин Златоустовский городской округ, где зарегистрирован массовый очаг заболевания коронавирусной инфекцией. Но готовы это сделать в любую минуту в случае ухудшения ситуации.

На сегодня в городе подтвержден 161 случай коронавируса, что составляет почти 40% от общего числа заболевших в регионе.

Сразу после вспышки опасной инфекции региональные власти разработали нормативно-правовые акты по введению карантина и закрытию Златоуста на въезд и выезд.

Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский в понедельник, 27 апреля, доложил губернатору Алексея Текслеру в ходе брифинга с журналистами, что в городе активизирована работа по контролю за соблюдением режима самоизоляции гражданами, получившими постановления Росспотребнадзора. Городскими силами проводиться дезинфекция улиц. Во вторник, 28 апреля, на помощь придут сотрудники МЧС. Они проведут дезинфекцию остановок общественного транспорта, дорог, тротуаров.

«Очаг локализован, идет снижение по выявленным заболеваниям. Считаю, что вводить карантин на территории Златоустовского городского округа нет необходимости», - обратился глава к губернатору.

Алексей Текслер отметил, что в городе пока ситуация находится под контролем. Видна работа по локализации очага. «Но в случае ухудшения ситуации мы сохраняем готовность введения карантина с ограничением перемещения жителей и закрытием города», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор поручил усилить контроль за соблюдением обязательной самоизоляции «Должна вестись работа с гражданами, патрулирование улиц полицией, но при этом необходимо обеспечить потребности в продуктах и лекарствах для ветеранов, пожилых людей, незащищенной категории граждан – распорядился глава региона. - Должна вестись комплексная обработка улиц и домов. Главное - ответственность и неукоснительное соблюдение правил».

Первому вице-губернатору Ирине Гехт поручено обеспечить медработников и сотрудников соцучреждений медикаментами и средствами индивидуальной защиты.

Перед властями также поставлена задача по сохранению работоспособности медицины Златоуста, обеспечению маршрутизации пациентов, формированию бригады для контроля пациентов на дому.

Кроме того, Алексей Текслер поручил ускорить работу по строительству новой больницы в Златоусте. «Потребность в этом есть, решения приняты до коронавируса, нужно ускорить», - поставил задачу губернатор.

Алексей Текслер также поручил проанализировать ситуацию в Златоусте и сделать правильные выводы, чтобы устранить все пробелы в системе здравоохранения.