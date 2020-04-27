ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Златоуст пока не закрывают на карантин, но такая вероятность не исключена

Общество
Сегодня, 17:20
Автор: 
Олеся Денисова

Власти Челябинской области пока не закрывают на карантин Златоустовский городской округ, где зарегистрирован массовый очаг заболевания коронавирусной инфекцией. Но готовы это сделать в любую минуту в случае ухудшения ситуации.

На сегодня в городе подтвержден 161 случай коронавируса, что составляет почти 40% от общего числа заболевших в регионе.

Сразу после вспышки опасной инфекции региональные власти разработали нормативно-правовые акты по введению карантина и закрытию Златоуста на въезд и выезд.

Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский в понедельник, 27 апреля, доложил губернатору Алексея Текслеру в ходе брифинга с журналистами, что в городе активизирована работа по контролю за соблюдением режима самоизоляции гражданами, получившими постановления Росспотребнадзора. Городскими силами проводиться дезинфекция улиц. Во вторник, 28 апреля, на помощь придут сотрудники МЧС. Они проведут дезинфекцию остановок общественного транспорта, дорог, тротуаров.

«Очаг локализован, идет снижение по выявленным заболеваниям. Считаю, что вводить карантин на территории Златоустовского городского округа нет необходимости», - обратился глава к губернатору.

Алексей Текслер отметил, что в городе пока ситуация находится под контролем. Видна работа по локализации очага. «Но в случае ухудшения ситуации мы сохраняем готовность введения карантина с ограничением перемещения жителей и закрытием города», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор поручил усилить контроль за соблюдением обязательной самоизоляции «Должна вестись работа с гражданами, патрулирование улиц полицией, но при этом необходимо обеспечить потребности в продуктах и лекарствах для ветеранов, пожилых людей, незащищенной категории граждан – распорядился глава региона. - Должна вестись комплексная обработка улиц и домов. Главное - ответственность и неукоснительное соблюдение правил».

Первому вице-губернатору Ирине Гехт поручено обеспечить медработников и сотрудников соцучреждений медикаментами и средствами индивидуальной защиты.

Перед властями также поставлена задача по сохранению работоспособности медицины Златоуста, обеспечению маршрутизации пациентов, формированию бригады для контроля пациентов на дому.

Кроме того, Алексей Текслер поручил ускорить работу по строительству новой больницы в Златоусте. «Потребность в этом есть, решения приняты до коронавируса, нужно ускорить», - поставил задачу губернатор.

Алексей Текслер также поручил проанализировать ситуацию в Златоусте и сделать правильные выводы, чтобы устранить все пробелы в системе здравоохранения.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 17:59
В Челябинской области пациентам с коронавирусом без симптомов болезни разрешили лечиться дома
Общество
Сегодня, 14:18
Челябинцы жалуются, что кассиры и аптекари работают без медицинских масок
Общество
Сегодня, 13:00
С 29 апреля в Челябинской области закрывают храмы для прихожан, у владыки взяли анализ на коронавирус
Общество
Сегодня, 12:53
«Уралкуз» работает в режиме повышенной готовности
Сегодня, 15:21
Южноуральцы «станут голосами» героев Великой Отечественной войны
Сегодня, 14:18
Челябинцы жалуются, что кассиры и аптекари работают без медицинских масок
Сегодня, 14:15
Эвакогоспитали Челябинска за три года войны приняли 483 военно-санитарных эшелона
Сегодня, 13:00
С 29 апреля в Челябинской области закрывают храмы для прихожан, у владыки взяли анализ на коронавирус
Сегодня, 12:53
«Уралкуз» работает в режиме повышенной готовности
Сегодня, 12:49
В Еманжелинске и Усть-Катаве закрыты на карантин отделения горбольниц
Сегодня, 12:43
Поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Челябинске встречают полицейские
Сегодня, 11:19
Отопление в домах челябинцев могут отключить уже в этот четверг
Сегодня, 11:00
В Челябинской области подтверждено 413 случаев коронавируса
Сегодня, 10:43
В Челябинске в Родительский день все кладбища будут закрыты для посещения
Общество
Сегодня, 13:00
С 29 апреля в Челябинской области закрывают храмы для прихожан, у владыки взяли анализ на коронавирус
Спорт
Сегодня, 12:19
Физкультминутка с ИА «Урал-пресс-информ»
Дыхательная гимнастика Стрельниковой
Новости
Сегодня, 17:17
Общество
«Подземелья» Челябинска скоро ждет ремонт
Сегодня, 16:53
Общество
Текслер рассказал о возможных сроках локализации очага коронавируса в Златоусте
Сегодня, 15:37
Общество
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» поддержали ветеранов клуба в период коронавируса
Сегодня, 15:21
Общество
Южноуральцы «станут голосами» героев Великой Отечественной войны
Сегодня, 15:03
Происшествия
Прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту хищения денег при строительстве шорт-трека в Челябинске
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Сегодня, 17:17
Общество
«Подземелья» Челябинска скоро ждет ремонт
Сегодня, 16:53
Общество
Текслер рассказал о возможных сроках локализации очага коронавируса в Златоусте
Сегодня, 15:37
Общество
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» поддержали ветеранов клуба в период коронавируса
Сегодня, 15:21
Общество
Южноуральцы «станут голосами» героев Великой Отечественной войны
Сегодня, 14:18
Общество
Челябинцы жалуются, что кассиры и аптекари работают без медицинских масок
Теги
Златоуст
Алексей Текслер
Ирина Гехт
Максим Пекарский
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика