Депутаты утвердят порядок формирования органов власти нового Коркинского муниципалитета

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердят порядок формировании органов местного самоуправления вновь образованного Коркинского муниципального округа. Жители своим правом не воспользовались.

Напомним, в марте депутаты Законодательного собрания области одобрили преобразование Коркинского муниципального района в Коркинский муниципальный округ, путем объединения трех муниципальных образований. Закон вступил в силу 19 апреля. На следующий день, 20 апреля, губернатор Алексей Текслер подписал постановление о согласовании административно-территориальных преобразований в Коркинском районе.

Жители района могли в течение месяца выступить с инициативой о проведении местного референдума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления Коркинского округа. Но они этим правом не воспользовались (вполне вероятно, что большинство об этом и не догадывались) и 18 мая истек срок выражения инициативы.

«При отсутствии данной инициативы численность, срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва, а также порядок избрания, полномочия и срок

полномочий первого главы округа должны определяться законом Челябинской области», - говорится в пояснительной записке к законопроекту «О формировании органов местного самоуправления вновь образованного Коркинского муниципального округа Челябинской области».

Во вторник, 31 марта, депутаты Законодательного собрания региона рассмотрят этот проект закона и определят структуру власти нового территориального образования.

В законопроекте предусматривается пятилетний срок полномочий представительного органа (численность первого созыва будет 23 парламентария). Глава Коркинского муниципального округа (КМО) будет избираться Собранием депутатов КМО из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. При этом глава округа будет возглавлять местную администрацию. Срок полномочий главы – пять лет.