В Челябинской области в Воздвиженье – без осадков

В среду, 27 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы местами туманы. Ночью и утром в отдельных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 4-6 градусовв, по области – плюс 2-7 градусов, местами заморозки до минус двух градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске - плюс 16-18 градусов, по области – плюс 14-19 градусов.

Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно немного повысится, днем понизится и составит 745 миллиметров ртутного столба, что на три единицы ниже нормативного показателя. Геомагнитное поле неустойчивое.

Солнце взошло в 6 часов 46 минут, зайдет в 18 часов 44 минуты. Долгота светового дня – 11 часов 58 минут. Луна растущая.

По народному календарю 27 сентября – Воздвиженье.

Важных дел на Воздвиженье начинать было нельзя, иначе все могло пойти прахом. Запрещалось также ходить в лес, где в это время медведь себе берлогу устраивает, а леший осматривает свое царство. Готовились к зиме и змеи, которые прятались под трухлявые пни и лежали там без движения. Говорили, что если змея на Воздвиженье кого-нибудь ужалит, то не сможет уползти и спрятаться от мороза.

В это время уже случались заморозки, но они еще не были страшны. «Воздвиженские зазимки не беда, что-то скажет Покров-батюшка», - подмечали в народе.

Именины в этот день: Иван.