В четверг в Челябинской области ожидается снегопад

В четверг, девятого февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, с прояснениями, в большинстве районов небольшой снег, ночью местами до умеренного.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – минус 13-15 градусов, по области – минус 12-17 градусов, при прояснении – до минус 25 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 2-4 градуса. По области – минус 2-7 градусов, в низинах - до минус 13 градусов.

Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба, но останется выше нормативного значения (на одну единицу). Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 30 минут, заход - в 17 часов 47 минут. Долгота светового дня – 9 часов 17 минут. Луна стареющая.

По народному календарю девятого февраля – Златоустьев огонь.

Говорили, что, если облака идут против ветра, это к снегу; стекла потеют — к теплу. После метелей рассматривали сугробы: если верхушки закруглены — это обещало хороший урожай.

Именины в этот день: Дмитрий, Иван, Петр.