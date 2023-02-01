В четверг в Челябинской области – перепады температур, туманы

В четверг, второго февраля, в Челябинской области ожидается ясная погода, без осадков. Ночью морозно, днем столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке. В ночные и утренние часы местами туманы, изморозь. Атмосферное давление выше нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 17-19 градусов, по области – минус 17-22 градуса, в низинах – до минус 27 градусов, в горах – до минус 13 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 3-5 градусов. По области – от ноля до минус пяти градусов, в низинах холоднее – до минус 12 градусов.

Ветер южной четверти 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 44 минуты, заход - в 17 часов 32 минуты. Долгота светового дня – 8 часов 48 минут. Луна растущая.

По народному календарю второго февраля – Ефимов день.

Февраль - месяц метелей. Недаром на Руси говорили: «Вьюги да метели под февраль налетели». Ефимов день - не исключение. «На Ефима ветры дули - шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали», - шутили в народе.

Еще одна поговорка: «На Ефима с печи слезай - о Масленой гадай» - означала, что по погоде в этот день можно было предсказать погоду на Масленицу. Если в этот день мела метель, то метели ждали и весной. В этом случае приговаривали: «Помело метлой - да на Масленицу». Если в полдень светило солнце - это предсказывало дождливое лето; а если дул ветер - то весь год должен был быть сырым. Наблюдали на Ефима и за поведением домашних животных. Внимательный хозяин знал: если кошка скребет пол, а куры хвостами вертят - жди метели.

Именины в этот день: Ефим, Захар, Инна, Лаврентий, Лев, Павел, Римма, Семен.