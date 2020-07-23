В четверг в Челябинской области тепло, ветрено, дожди

В четверг, 23 июля, в Челябинской области ожидается теплая и ветреная погода, пройдут дожди, местами сильные и очень сильные, грозы, град, местами крупный. В Челябинске – кратковременный дождь.

Такая погода может негативно отразиться на самочувствии метеочувствительных людей с патологиями сердца и сосудов. Из-за повышенной влажности воздуха не исключены обострения у лиц с хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.

Грозы и порывистый ветер могут спровоцировать нарушение сна и усиление депрессивного состояния у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 19 градусов, влажность воздуха 53%, ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 23-25 градусов, по области – плюс 21-26 градусов, в западной половине области - до плюс 17-22 градусов. Ночью – плюс 12-17 градусов, в горах – до плюс 10 градусов.

Ветер восточный ночью 6-11 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, местами порывы 20-25 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитная обстановка спокойная. Низкое атмосферное давление может негативно сказаться на самочувствии гипотоников.

Солнце взошло в 4 часа 46 минут, заход - в 21 час 15 минут. Долгота светового дня - 16 часов 29 минуты. Луна растущая, первая четверть.

Сегодня по православному календарю день преподобного Антония Печерского, киевского. Он был начальником всех русских монахов и обладал даром предвидения и чудотворений (1073 год).

Православная церковь отмечает также память Маврикия Никопольского (умер около 319) - один из 45 христианских мучеников, пострадавших в Никополе Армянском в гонение императора Лициния.

Именинники: Александр, Антон, Аполлон, Данила, Леонтий и Маврикий.