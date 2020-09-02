В четверг в Челябинской области жарко и преимущественно без осадков

В четверг, третьего сентября, в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов и более выше нормы. Местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

В отдельных районах в ночь на четверг вероятны кратковременные дожди в дневные часы – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 14-16 градусов, по области – плюс 13-18 градусов.

В ночь на четверг – плюс 7-12 градусов, при прояснении до плюс двух градусов. В ночь на пятницу будет прохладнее – плюс 1-6 градусов, в горах местами возможны заморозки до минус двух градусов.

Ветер западный северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение суток давление значительно повысится и составит 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 3 минуты, заход - в 19 часов 44 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 41 минута. Полнолуние.

По народному календарю третьего сентября Фаддей Проповедник. На Фаддея было принято убирать лен. А поскольку в этот день отмечалась еще память мученицы Вассы Алонской, то при работе говорили: «Баба Василиса о льнах радеет».

Наблюдали в этот день за погодой. Если на Фаддея небо чистое и солнце светит ясно, то того же можно было ждать еще на четыре недели вперед.

Именины в этот день: Александр, Игнатий, Корнилий, Марфа, Павел, Рафаил, Фаддей.