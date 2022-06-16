16.06.2022
Челябинская область и ГТЛК будут совместно развивать ТЛЦ «Южноуральский» и ОЭЗ «Южноуральская»
16.06.2022
Челябинские власти показали процесс преображения парка Дружбы
16.06.2022
Важные дорожные артерии Челябинска ремонтируют с опережением графика
16.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 июня
16.06.2022
Челябинские троллейбусы временно не будут ходить по улице Гагарина
16.06.2022
Девять челябинцев получили высший балл за ЕГЭ по математике профильного уровня
В пятницу в Челябинской области – жара, дожди и грозы
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022