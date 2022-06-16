В пятницу в Челябинской области – жара, дожди и грозы

В пятницу, 17 июня, в Челябинской области ожидается жаркая погода на фоне пониженного атмосферного давления. По всей территории пройдут кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, грозы, град, местами крупный.

В южной половине региона сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу – плюс 13-15 градусов, по области – плюс 10-15 градусов, в низинах – до плюс шести градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 25-27 градусов, по области – плюс 25-30 градусов, в горах прохладнее – до плюс 22 градусов.

Ветер ночью неустойчивый 1-6 метров в секунду, днём северной четверти 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 4 часа 13 минут, заход - в 21 час 37 минут. Долгота светового дня - 17 часов 24 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 17 июня – Митрофан Навозник.

На Митрофана землю обязательно нужно было подкормить. Люди говорили: «Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки»; «Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет девять лет». Отлынивать от такой работы было чревато: «Обманешь поле один раз, а оно тебя - десять».

На Митрофана также окликали ветер - просили его прислать благодатные, теплые дожди. В то же время считалось: «Ветер подует с гнилого угла (то есть с севера) — жди ненастья».

Именины в этот день: Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Мефодий, Назар, Петр, Ростислав, Софья.