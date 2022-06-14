В среду в Челябинской области ожидается жара

В среду, 15 июня, в Челябинской области ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков.

В восточных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 10-12 градусов, по области – плюс 7-12 градусов, в горах и низинах прохладнее – до плюс четырех градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 23-25 градусов. По области – плюс 22-27 градусов.

Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 740 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормативного показателя. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 4 часа 13 минут, заход – в 21 час 36 минут. Долгота светового дня 17 часов 23 минуты. Полнолуние.

По народному календарю 15 июня - Вьюн Зеленый.

Дома в этот день украшали ветками берез и венками. На стол обязательно ставили свежеиспеченный каравай. Именины в этот день Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Ульяна.